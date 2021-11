Qué sabemos de 'Willow', la serie de Disney+ que continuará el universo creado por George Lucas

La secuela de Willow está a punto de hacerse realidad tras décadas de rumores. Una serie de Disney+ será la encargada de expandir el legado de la película dirigida por Ron Howard a partir de una historia de George Lucas en 1988. Warwick Davies recuperará el papel más importante de su carrera en una continuación que estará supervisada por los guionistas Wendy Mericle (Mujeres desesperadas y Arrow) y Jonathan Kasdan (Dawson crece y Solo: Una historia de Star Wars). Willow, que mantendrá el nombre de la original, llegará a la plataforma en 2022.

Stephen Woolfenden, director de la segunda unidad de múltiples superproducciones de Hollywood con experiencia en series como Outlander, Poldark y La princesa de España, dirigirá los dos primeros episodios de Willow y será el responsable de marcar el tono y estilo visual de la producción de aventuras y ciencia ficción. El compositor James Newton Howard, nominado en nueve ocasiones a los Oscar, pondrá la música a la serie de Disney+. James Horner, autor de la original, falleció en 2015.

La Willow de 1988 era un cuento medieval con brujas, enanos y poderes mágicos que ayudó a lanzar la carrera de Val Kilmer, futuro Batman, a pesar de que los 57 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos fue una cifra decepcionante que impidió la continuación inmediata de las aventuras dirigidas por un joven Ron Howard. El oscarizado director de Una mente maravillosa reconoció en 2019 que Kasdan le había ofrecido dirigir episodios de la serie, pero por el momento solo participará en el proyecto como productor asociado.

Olvídate de lo que sabes, o crees saber, y conoce al joven elenco de #Willow, una nueva serie Disney+ Original que llegará en 2022 a #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/RCMp9yf3Sc — Disney+ España (@DisneyPlusES) November 12, 2021

Davies estará acompañado en el reparto de la serie por Ruby Cruz (Mare of Easttown), Erin Kellyman (Falcon y el Soldado de Invierno), Ellie Bamber (La Serpiente), Tony Revolori (Spider-Man: No Way Home), Amar Chadha Patel (El tercer día) y Dempsey Bryk (The Birch). Ya se han comunicado nuevos detalles de los personajes que acompañarán a Willow en su regreso.

Kit, interpretada por Cruz, será la protagonista de la serie, una princesa que lidera una búsqueda grupal para encontrar a su hermano gemelo, que ha sido secuestrado. Junto a ella estarán Boorman, un ladrón al que le ofrecen la libertad a cambio de participar en la misión; Jade, una sirviente que se entrena para convertirse en una guerrera y que aprovecha la oportunidad para poner a prueba lo que ha aprendido mientras ayuda a su amiga o Dove, su doncella.

'Willow' se estrenará próximamente en 2022 en Disney+.

También te puede interesar...

•

•

•

Sigue los temas que te interesan