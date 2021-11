'Dopesick: Historia de una adicción', la imprescindible serie sobre la crisis de los opioides que estrena Disney+

El 12 de noviembre llega Dopesick: Historia de una adicción a Disney+ una miniserie sobre los orígenes de la epidemia de los opioides en Estados Unidos, una tragedia real que azota al país norteamericano desde hace dos décadas, y que está inspirada en el éxito de ventas Dopesick de la periodista Beth Macy.

En ocho episodios, se narra cómo una gran farmacéutica fue la responsable de la peor epidemia de drogadicción en la historia de Estados Unidos, a través de los puntos de vista de sus directivos, una castigada comunidad minera de Virginia, y los despachos de la DEA; mostrando así la emocionante lucha contra las fuerzas corporativas responsables de esta crisis nacional y sus aliados.

Con un elenco de lujo, encabezado por Michael Keaton, y el talento detrás de cámaras del ganador del Emmy, Danny Strong, y el oscarizado Barry Levinson, Dopesick: Historia de una adicción pone sobre la mesa datos que ponen en contexto esta crisis. Es una de las series imprescindibles de 2021. Estas son sus claves.

Las manipulaciones de una compañía farmacéutica

Michael Stuhlbarg interpreta en 'Dopesick' a Richard Sackler, presidente de Purdue Pharma.

"Menos del 1% de los pacientes genera adicción" fue el argumento de venta estrella de los comerciales de venta y los expertos contratados por la farmacéutica para dar charlas a los médicos, gracias a un prospecto especial emitido por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos). Con esta idea, se aseguraba que, a diferencia de otros opioides, el suyo no generaba dependencia. Fue promocionado a partir de entonces como un medicamento milagro porque era inofensivo, aunque era más potente que la morfina.

El resto es historia, y será lo que nos cuente Dopesick: Historia de una adicción a través de varias líneas temporales entre 1996 y 2005, en las que vemos cómo se generan las campañas de marketing que favorecen a la compañía, cómo y por qué recibió tratamiento especial de la FDA, la forma en la que los pacientes caen en sus redes, cómo el mercado se aprovechó de las víctimas, y la complicada lucha de varios estamentos oficiales por hacer justicia.

Michael Keaton encabeza un reparto de lujo

Katlyn Dever protagoniza una trama demoledora en 'Dopesick'.

Trece años después de The Company, una miniserie sobre la Guerra Fría que estrenó TNT en 2007. Michael Keaton vuelve a la televisión para interpretar un papel que lo coloca entre los favoritos a ganar el Emmy en su categoría en 2022. Keaton interpreta a Samuel Finnix, médico en una comunidad minera de Virginia, a través del cual veremos los estragos que causa esta potente droga que, a diferencia de lo que promovían sus responsables, era increíblemente adictiva.

Kaitlyn Dever (Creedme), en otra de sus interpretaciones dignas de premios, da vida a una de esas víctimas, Betsy, una joven trabajadora de la mina a quien Finnix le receta el medicamento para el dolor después de sufrir un accidente. Ninguno de los dos podía imaginar las devastadoras consecuencias de aquel día. En el papel de Billy, uno de los representantes de venta del opioide legal, tenemos a Will Poulter (Black Mirror: Bandersnatch, Midsommar), como un joven ambicioso que promueve las supuestas bondades del medicamento entre los médicos que le asigna la compañía. Uno de ellos es Samuel Finnix.

Al presidente de la compañía farmacéutica lo interpreta Michael Stuhlbarg (Your Honor, The Looming Tower). Del otro lado, tenemos a Rosario Dawson (The Mandalorian), como una detective de la DEA que identifica la crisis de consumo en las calles; y Peter Sarsgaard (The Killing, The Lost Daughter) da vida a un asistente de la fiscalía que intenta reunir las pruebas suficientes para llevar a los responsables a los juzgados.

'Dopesick: Historia de una adicción' - Tráiler - Disney+

Garantía de calidad detrás de cámaras

Los ocho guiones están firmados por Danny Strong (Game Change), que ha trabajado con la asesoría de Beth Macy, la autora del libro de investigación Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America. El equipo de directores está formado Barry Levinson, ganador del Óscar por Rain Man; Michael Cuesta (Homeland); Patricia Riggins (Jack Ryan) y Strong (Empire).

'Dopesick: Historia de una adicción' se estrena el 12 de noviembre en Disney+

