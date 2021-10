Quién es Nick en 'Anatomía de Grey' y por qué la serie le da tanto bombo a su regreso en la temporada 18

En la temporada 18 de Anatomía de Grey, que se estrena hoy en Disney+, la longeva serie de médicos ha decidido ambientarse en un mundo ficticio en el que la pandemia del covid ya se ha superado. Después de que en la entrega anterior los personajes vivieran confinados y se apostara por retratar la crisis sanitaria, este año han obviado tanto los contagios como las mascarillas, pantallas y distancias de seguridad obligatorias, pantallas y distancias de seguridad obligatorias.

Con la retirada de estas medidas, la serie también ha dejado atrás el drama que traía consigo esa representación realista de la experiencia que estaban viviendo sus espectadores, y en esta nueva etapa se ha recuperado una de las señas características de la serie: el romance. Uno de ellos estará protagonizado por Meredith Grey, que durante un viaje a Minessota se reencuentra con Nick Marsh, un personaje que, por el montaje de la escena y las reacciones de ambos entendemos que lo hemos visto antes, aunque en el momento no sepamos cómo cuándo o dónde.

Es normal que después de casi 400 episodios y tantos líos de pasillo, sea difícil llevar la cuenta, pero para complicarlo todo un poquito más, como Nick está interpretado por Scoot Speedman, actor que nos puede sonar por Felicity (donde era Ben Covington) o por la tercera temporada de You, durante su aparición experimentamos una mezcla de familiaridad, porque realmente lo hemos visto antes, que deriva en pura confusión.

Si alguien consiguió identificarlo a la primera, le doy mi más sincera enhorabuena y le declaro mi admiración. Para los demás, que como yo, os quedasteis un poco igual, aquí repasamos cuándo y cómo se conocieron previamente Meredith y Nick en la serie.

Un breve encuentro que dejó huella

Scott Speedman y Ellen Pompeo en la temporada 14 de 'Anatomía de Grey'.

En el episodio 17 de la temporada 14, titulado One Day Like This (disponible en Disney+), Nick es un cirujano del hospital Mayo Clinic que está en el Grey Sloan Memorial Hospital recogiendo un órgano para un trasplante. Antes de que pueda salir se desploma en el pasillo frente a Meredith, que se encarga a partir de ese momento de su caso.

Mientras están en la habitación esperando los resultados de las pruebas de laboratorio establecen una conexión inmediata que los hace sentirse cómodos el uno con el otro. Hablan de su vida actual, de por qué eligieron dedicarse a la medicina o cual sería el plan B si no pudieran seguir practicándola. Ella recuerda un viaje que hizo con Cristina a Cerdeña cuando eran jóvenes y él habla sobre su hija adolescente.

Después de esos momentos de intimidad y coqueteo mutuo, Meredith hace el diagnóstico correcto y le salva la vida. Al final del episodio, la vemos en el bar de siempre tomando una copa con Alex, a quien le cuenta que conoció a un doctor inteligente, divertido, sexy, que vive en Minessota, pero es su paciente. Solo apareció en ese episodio, pero a pesar de que el encuentro fue breve, dejó huella porque Mer le dijo a Alex que Nick la había hecho sentir algo que no había vuelto a sentir desde Derek. Después de los intentos fallidos con Riggs, DeLuca o Cormac Hayes, parece que este interés romántico tendrá más recorrido. Al menos, durante esta temporada.

La temporada 18 de 'Anatomía de Grey' se estrena el 27 de octubre en Disney+.

