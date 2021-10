Crítica: 'Reservation Dogs' es una serie excepcional que enamora y sobresale entre los estrenos del año

Reservation Dogs no estaba en las listas de las series más esperadas de 2021, pero sí estará en las de lo mejor del año. La serie de FX (que llega a España a través de Disney+) es una de esas sorpresas con las que no contábamos, y que nadie se debería perder. Es un soplo de aire fresco que el panorama de la ficción necesita para salir de una rutina de estrenos prefabricados que, con contadas excepciones, siempre están repitiendo algún patrón. Su propuesta es una revolución silenciosa.

D'Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Lane Factor y Paulina Alexis, actores desconocidos y con un talento natural que los destina a grandes cosas, interpretan en la serie a cuatro amigos adolescentes de una pequeña comunidad indígena de Oklahoma. Cuando los conocemos están robando un camión, uno de los varios hurtos a los que se dedican últimamente con el objetivo de reunir el dinero que necesitan para escapar de allí e irse a vivir a California.

Realmente, el ambiente tarantiniano de la serie no va más allá del tono de película de atracos de la primera escena, el ataque de la nueva banda rival en el pueblo, y la referencia a Reservoir Dogs en el título. Los Rez Dogs no son una banda de crimen organizado, no tienen ni el estómago que hace falta para ello y tampoco la intención de serlo, son un grupo de adolescentes que viven en lugar que no les ofrece muchas oportunidades y que aún viven el duelo por la pérdida de un amigo. Y El Estado dorado al que quieren huir es casi un lugar mitológico. California es metáfora de segundas oportunidades y una nueva vida, un destino que para ellos es un sueño heredado con el que quieren honrar a Daniel, el quinto miembro del grupo, fallecido un año antes.

La química y el talento del reparto protagonista son impresionantes. Disney+

Rodada en localizaciones naturales y con un equipo formado casi en su totalidad por nativo americanos, la especificidad ya le da un carácter único a la serie, un punto de vista que no había sido explorado por la ficción que intrínsecamente la hace especial. En el primer episodio la serie deja ver los elementos formales y narrativos con los que jugará en el arco de la primera temporada (está renovada por una segunda).

Hay humor, momentos existenciales y los toques de surrealismo que caracterizan a Atlanta, como esa visión de un indio guerrero que, en palabras de Taika Waititi (cocreador de la serie), es el "fantasma de un estereotipo", o la aparición de la Mujer ciervo, un ser de la mitología nativo americana. En Reservation Dogs nunca sabemos qué nos vamos a encontrar al empezar cada episodio, pero podemos confiar en que siempre será más lo que esperábamos.

'Reservation Dogs' se estrena el 13 de octubre en Disney+.

