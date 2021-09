Crítica: 'The Morning Show', la temporada 2 se entrega a los giros de guion y no teme meterse en jardines

Con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steven Carrel como protagonistas, The Morning Show estaba destinada a ser la serie estrella de Apple TV+. Al menos, así nos la vendieron en el lanzamiento de la plataforma. Pero las críticas de los primeros episodios fueron tan desastrosas, que se vaticinó la muerte prematura de Apple TV+. Sin embargo, el aire se fue despejando conforme avanzaban los episodios y, para cuando se emitió el último, muchos se retractaron de sus opiniones iniciales.

Casi dos años después de aquel giro de los acontecimientos, The Morning Show vuelve con una segunda temporada que, entre otras cosas, nos servirá para decidir si, finalmente, se parece más a la serie que recibió aquellas primeras críticas o la que fue alabada hacia el final. Mi conclusión personal, después de haber visto los 10 nuevos episodios, es que, en realidad, siempre ha sido la misma serie. Y no pasa nada.

A su favor tiene que nunca ha querido engañarnos: es un culebrón de prime time muy entretenido, que se alimenta de temas de la conversación social (desde el futuro, como hacía The Newsroom), protagonizado por estrellas y con un enorme presupuesto. Sus guiones no tienen mayores ambiciones narrativas y lo que más disfruta son los giros; si tenemos eso claro desde el principio, disfrutaremos mucho con sus diálogos rimbombantes y algunas de esas escenas grandilocuentes que coquetean con el ridículo sin vergüenza alguna.

El primer episodio de la temporada 2 transcurre en la Nochevieja de 2019. Apple TV+

Por el contrario, si la vemos creyendo que esto es un drama con subtexto, podemos terminar muy decepcionados. En la presentación internacional ante la prensa, Mark Duplass nos explicó que una de las cosas que más le gusta de la serie es que no toma partido, porque que su intención es mostrar los grises. Es una decisión loable, pero ese espíritu de supuesta neutralidad hace que se meta en muchos jardines y salte en todos los charcos que se encuentra por el camino. Los charcos de esta temporada son varios, pero, por supuesto, no los voy a desvelar. Bueno, solo uno: la cultura de la cancelación.

Lo que sí os puedo contar es que la acción transcurrirá en tres meses, de finales de diciembre de 2019 a los últimos días de marzo de 2020, sí, justo en los meses previos a que se declarase la pandemia mundial; que hay un par de momentos en los que los personajes cantan y que Julianna Margulies no hará su entrada hasta el tercer episodio. El resultado es irregular, pero os prometo que es muy entretenido. Acompañad la serie con palomitas.

Si ver a un personaje millonario en una cabaña en Maine cortando (innecesariamente) su propia leña (mientras escribe sus memorias), no os ofende como cliché, y si frases como "Esta es una batalla por el alma del universo" en medio de un monólogo impetuoso, os hacen gracia y no os dan vergüenza ajena, no lo dudéis, The Morning Show es para vosotros. Disfrutadla.

Los nuevos episodios de 'The Morning Show' están disponibles los viernes en Apple TV+.

