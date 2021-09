Crítica: '#Luimelia' cierra la temporada 4 con el final perfecto y un bello homenaje a la pareja original

En la apertura de La gran conjunción, el cuarto episodio de esta entrega, una astrofísica dice: "El universo a veces nos regala un fenómeno especial". Demos gracias al cosmos, porque acabamos de ver uno: #Luimelia, con su final de temporada mágico y perfecto. Esta serie que tiene que estar en cualquier lista de lo mejor del año se crea digna de respeto.

Demos gracias también al equipo que la hace posible delante y detrás de cámaras. He visto muchas series hechas por gente talentosa, que honran las obras de las que derivan (si es el caso) y/o que miman a sus personajes, pero la generosidad de #Luimelia al devolver el cariño de los fans con complicidad, ingenio y un inagotable deseo de sorprender no tiene parangón. Se me ocurre que quizá podría compararse con Wynonna Earp, pero solo antes de ver el episodio Multiverso, porque después de ese precioso homenaje que han hecho a los personajes originales de Amar es para siempre en el final de temporada, esta historia está en otro nivel. No sé si hace falta decirlo, pero: cuidado, que hay spoilers.

La dimensión desconocida de '#Luimelia'. Atresmedia

Por supuesto, tuvimos boda, y qué bonita fue. Con susto incluido, utilizando uno de los tropos más típicos del género: el de la persona que se arrepiente en el altar. Es probable que a alguien se le haya parado el corazón al verlo, pero con esa canción a dúo entre Luisita y Amelia, enseguida se olvida. Hasta tuvimos ciencia ficción, qué más les podemos pedir. Pero con #Luimelia no hace falta pidamos todo se nos da, así que tuvimos una escena poscréditos en la que se demostró que Maricarmen es el único ser capaz de quitarle lo zen a José Antonio.

Y qué gran descubrimiento fue Carolina Rubio como Maricarmen. Necesitamos que Rubio tenga su propia franquicia cómica. Y que Maricarmen tenga un poquito de tiempo libre para poder terminar la primera temporada de The Walking Dead. Con episodios de 10 minutos es probable que nunca la hubiésemos conocido. Con el tiempo extra se ha ampliado el mundo de Luisita y Amelia, y todos hemos ganado. A los que temían que por la nueva duración nuestra pareja favorita iba a quedar relegada, la serie les ha recordado que en la gente buena hay que confiar. También porque han demostrado que esto de escribir guiones se les da muy bien. Con los minutos extra se ha ampliado su mundo y todos hemos ganado.

No soy capaz de elegir mi episodio favorito. Todos tienen momentos memorables en los que me he reído a carcajadas, he sonreído, he admirado un giro, una decisión técnica o me he emocionado más de lo que esperaba. Marvel lleva meses dando la turra con ese gran evento que tenía que poner en marcha su Fase 4, quién nos iba a decir que el mejor multiverso nos lo iba a dar #Luimelia. Brindemos por su luminoso futuro con un poco de ponche de Lola y, si no lo habéis hecho ya, id a leer el hilo de Twitter de Borja Gonzalez Santaolalla.

'#Luimelia' está disponible en Atresplayer Premium.

