Crítica: 'Kate', una heroína de acción que no escatima en violencia y espectáculo en la nueva película de Netflix

¿Cuántas veces hemos escuchado la línea de diálogo "Este será mi último trabajo"? No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que está en el top 3 de frases más utilizadas en ciertos géneros cinematográficos. Hoy podéis sumar un ejemplo más a la larga lista, porque Kate la dice en una de las primeras escenas de la nueva película de Netflix. Y al escucharla no os sorprenderá lo que ocurrió después. No en vano la película tiene como título el nombre de su protagonista.

Y está muy bien elegido. La Kate de Mary Elizabeth Winstead (Aves de presa, Géminis) es una heroína de acción memorable que, a pesar de ser implacable y de tener un arsenal de recursos, no es invulnerable físicamente. Aquí los golpes resuenan, las heridas se mantienen abiertas, la sangre se seca y acumula sobre la piel... Y por si esto fuera poco, además, vemos en tiempo real cómo su cuerpo sufre un proceso de rápida decadencia porque ha sido envenenada con polonio.

Lo que Kate esperaba fuera el inicio de su nueva vida, se convierte en una última y personal misión a contrarreloj para vengarse de los responsables de que su futuro tenga fecha de caducidad: 24 horas. Así empieza en Tokio la noche más larga de esta crónica de una muerte anunciada.

'Kate' no tiene tiempo para limpiarse la sangre. Netflix

Junto a una compañera accidental en esta aventura, Ani, una adolescente japonesa con quien, digamos, se había cruzado en su pasado, Kate inicia la búsqueda y captura de un furtivo líder yakusa, y lo hace ayudada por unos chutes de epinefrina a los que acude cuando su cuerpo empieza a rendirse. Y después de todos los golpes y heridas que recibe, entenderíamos que colapsase aún sin polonio en su interior.

Lo que no parece accidental es que la historia se desarrolle en Japón, porque tanto Cedric Nicolas-Troyan (director) como Umair Aleem (guionista), reconocen sentir fascinación por la cultura nipona y el cine de directores como Takeshi Kitano. Si soltamos las palomitas y nos ponemos las gafas analíticas, seguramente podríamos hacer una lectura sobre estereotipos, apropiación cultural o fetichismo. Pero, si me lo permitís, hoy voy a elegir palomitas, porque estoy trasnochada después de hacer (pasada la hora en que la carroza se convierte en calabaza) entrevistas al equipo de una serie que se estrena el próximo viernes. Cosas de la diferencia horaria.

En definitiva, si os gusta el cine de acción, Kate es una película ideal para el fin de semana (Mary Elizabeth Winstead está espectacular, como siempre). La predictibilidad de esta violenta historia de venganza y acción no afecta nuestro disfrute, al contrario, creo que ofrece cierta sensación de seguridad. De vez en cuando no está mal enfrentarnos a una película con la confianza de saber que vamos a encontrar lo que le pedimos al género: mamporros, espectáculo y entretenimiento, sin que el cóctel tenga triples lecturas o giros retorcidos que cambien las reglas del juego sin previo aviso.

'Kate' ya está disponible en Netflix.

