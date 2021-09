Crítica: 'Que te den, Kevin' deconstruye el estereotipo de la "esposa del protagonista" de las sitcoms

En las comedias de situación hay un estereotipo clásico, la esposa que es el objeto de burlas constantes de su supuestamente divertido marido y sus congéneres. Lo hemos visto en los inicios de la ficción seriada, pero resistiéndose a morir, ha continuado en muchos ejemplos recientes. Uno de ellos es Kevin Can Wait, comedia que canceló CBS en 2018, y en ella se inspiró Valerie Armstrong para crear Que te den, Kevin (Kevin Can F*** Himself), la comedia que estrena hoy AMC en España.

Protagonizada por Annie Murphy, ganadora del Emmy a mejor secundaria por Schitt's Creek, esta serie deconstruye ese estereotipo poniendo en su centro al personaje que tantas veces fue ignorado. Nos muestra así la dura realidad de vivir 24 horas con un señor con síndrome de Peter Pan y que se cree gracioso. También nos demuestra que, si alguna vez nos reímos con sus chistes, fue por el poder del punto de vista, el son de las risas enlatadas, y porque solo lo veíamos 25 minutos a la semana; no teníamos que sufrirlo en la vida real.

El juego formal de 'Que te den, Kevin'.

Para representar sus dos realidades, Que te den, Kevin combina las convenciones estéticas de dos géneros televisivos: la comedia multicámara y el drama realista. Entramos en la serie con una situación, puesta en escena y realización típicas de las sitcoms, en la que se nos presentan las dinámicas de los personajes: Kevin; su mejor amigo y vecino; Patty, la hermana de este; y Allison, la última en salir en pantalla. Cuando abandona el salón donde están todos y Allison entra en la cocina, con su punto de vista se produce el cambio formal de género. Los espacios son idénticos, pero la iluminación fría, el uso de otros ángulos de cámara y algunos detalles, como dejar ver los techos, representan el drama: su mundo interior.

El problema para Allison es que el mundo lleno de color no es una fantasía, sino su pesadilla. Desde el principio podemos ver que es infeliz y está frustrada por sus elecciones vitales, pero aún tiene alguna esperanza en que todo cambie. Sin embargo, cuando se entera de que eso no será posible, su objetivo cambia a uno más drástico. Eso será lo que motive sus decisiones a partir de entonces. También es la puerta de entrada de una trama criminal que es lo que menos funciona, aunque nos deja la interesante y complicada relación que forman Allison y Patty, uno de los puntos más fuertes de la temporada.

Esta es, de alguna forma, una serie sobre cómo se hacen las series, porque al revelarnos sus trucos, hace que le prestemos más atención al lenguaje visual, tantas veces relegado por la importancia que le damos a la narración y el discurso. Fondo y forma dialogan para deconstruir a su protagonista, y el experimento formal es tan fascinante, que consigue que pasemos por alto sus titubeos. No es una serie perfecta, pero pocas lo son, y esta vale mucho la pena.

'Que te den, Kevin' se emite los miércoles a las 22:00h en AMC.

