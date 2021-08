'Modern Love': crítica y ranking de la segunda temporada de la antología de Amazon Prime Video

Los apasionados de las historias de amor tenían la fecha de hoy marcada con rojo en el calendario. Casi dos años después del estreno de su primera temporada en Amazon Prime Video, la antología romántica Modern Love regresa con ocho nuevos episodios autoconclusivos que buscan redefinir un término tan manido y universal en el complicado siglo XXI.

Kit Harington, Anna Paquin, Minnie Driver y Tobias Menzies son algunos de los fichajes de una segunda entrega que ha introducido sutiles cambios en la adaptación de la famosa columna del The New York Times que da nombre a la serie de Amazon. Las nuevas historias abrazan en mayor medida la diversidad desde un punto de vista geográfico (varios episodios abandonan temporalmente la ciudad que nunca duerme para explorar ciudades como Londres y Dublín), socioeconómico (una de las críticas a la primera temporada es que solo exploraba los conflictos de la clase media-alta neoyorquina) y racial (cinco de los ocho capítulos tienen parejas interraciales).

La vuelta a la vida de un matrimonio acabado. La barrera de la amistad y el amor. Un choque de costumbres potencialmente insalvable. Una pareja unida por la infidelidad de su pareja. El rollo de una noche. El fantasma de alguien que ya no está. El descubrimiento de la sexualidad. Un pacto que no se puede cumplir. Modern Love sigue renovando su visión del amor con historias más universales, pero el nivel medio de esta temporada se queda por debajo de su encantadora, y aún así mejorable, primera entrega.

Sigue habiendo encuentros, detalles y sensaciones reivindicables en el regreso de la serie supervisada por John Carney. Sin embargo, se echa de menos la profundidad de capítulos como el de Anne Hathaway (una mujer que debía aprender a amarse a sí misma si quería ser capaz de amar a los demás) o la originalidad de historias como la de esa inquilina que tenía una relación paterno filial con el portero de su viejo edificio. Aunque la aproximación más intimista de este regreso encaja mejor con el reconocible estilo del director y guionista de películas como Begin again, Once y Sing Street, es difícil quitarse de encima la sensación de que podría ir mucho más lejos.

A continuación, ordenamos de mejor a peor los ocho nuevos episodios de la serie más romántica de Amazon Prime Video, os contamos todo lo que hay saber de ellos antes de verlos y cuál es nuestra sensación general sin entrar en el terreno de los spoilers.

1. ¿Soy...? Quizá este test me ayude (2x05)

Grace Edwards y Lulu Wilson. Amazon Prime Video

Guion y dirección: Celine Held y Logan George (Topside)

Reparto: Grace Edwards (Schooled) y Lulu Wilson (The Glorias)

Sinopsis: Una adolescente que va al instituto cuestiona su sexualidad cuando se da cuenta de que siente algo por otra niña. La joven recurre a los cuestionarios de las redes sociales en busca de respuestas.

Qué nos parece: ¿Soy…? Quizá este test me ayude juega con el estilo del cine independiente de la nueva hornada para contarnos una sencilla y emotiva historia de autodescubrimiento que ilustra sutilmente la necesidad de referentes y educación sexual para un personaje que no ha recibido por parte de la sociedad y su familia las herramientas para entender por lo que está pasando. La anécdota del test que da título al episodio es mucho más reveladora de lo que puede parecer a simple vista. La delicada puesta en escena de Celine Held y Logan George es, quizás, la más destacada de todos los episodios de la segunda temporada de la serie.

2. Extraños en un tren (a Dublín) (2x03)

Kit Harington y Lucy Boynton. Amazon Prime Video

Guion y dirección: John Carney

Reparto: Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Kit Harington (Juego de tronos), Jack Reynor (Midsommar) y Miranda Richarson (Stronger)

Sinopsis: Dos extraños se encuentran en un tren de Galway a Dublín en marzo de 2020 y deciden seguir las normas del pasado después de su flechazo: no se intercambian números, sino que prometen reencontrarse en el tren dos semanas después cuando todo haya terminado. De repente, una pandemia mundial paraliza toda Irlanda indefinidamente.

Qué nos parece: Es imposible ver este episodio y no pensar en la extraordinaria Antes de amanecer, otra historia de amor con reencuentro frustrado que empieza de forma casual en un tren. El espectador lo sabe y el director y guionista irlandés también, hasta el punto de que vemos a uno de los protagonistas ver la película de Richard Linklater mientras suspira por reencontrarse con un amor frustrado por la pandemia.

Los límites del formato impiden que se cree una química real entre la pareja protagonista. Tampoco ayuda la irritante presentación del tópico personaje que interpreta Lucy Boynton. No importa: son sus respectivos viajes a la desesperación (él con su hermano, ella con su madre), los eficaces guiños a la experiencia en la pandemia (la serie acierta al limitar a este episodio el impacto del COVID-19) y sus sorpresas (el número musical en el tren) los que convierten a Extraños en un tren (a Dublín) en una de las historias más tontorronas y divertidas de la temporada. Después de verle sufrir en Juego de tronos durante una década, sorprende un lado más desenfadado de Kit Harington. Que alguien le dé una comedia romántica.

3. ¿Tú como me recuerdas? (2x03)

El debut en la dirección de Andrew Rannels en 'Modern Love'. Amazon Prime Video

Guion y dirección: Andrew Rannels (Girls)

Reparto: Marquis Rodriguez (Así nos ven) y Zane Pais (Room 104)

Sinopsis: Dos veinteañeros se encuentran por la calle y empiezan a recordar su primera y única cita juntos. ¿Pero recuerdan esa noche de la misma manera?

Qué nos parece: Andrew Rannels, eterno robaescenas de Girls, The Prom y Los chicos de la banda, se estrena en la dirección con la adaptación de una de las dos que él mismo ha escrito para el New York Times. A partir de un accidentado encuentro sexual que se vio interrumpido por una crisis familiar que acabaría con la muerte de su padre (un detalle que el episodio prefiere dejar de lado), ¿Tú cómo me recuerdas? lanza una simple, pero efectiva idea: todos tenemos recuerdos concretos de nuestras experiencias, pero eso no quiere decir que la gente que estaba con nosotros lo haya vivido de la misma forma.

Marquis Rodriguez y Zane Pais tienen la oportunidad de experimentar con una original aproximación al amor con la que Rannels insiste en que, a veces, menos es más. Es el episodio, con diferencia, más corto de la serie. No necesita más para dejar claro lo que quiere contar, algo que no pueden decir varios episodios de Modern Love.

4. La sala de espera de los separados (2x06)

Garret Hedlund y Anna Paquin en 'Modern Love'.

Guion: Susan Soon He Stanton (Succession). Dirección: John Crowley (Brooklyn)

Reparto: Garrett Hedlund (Mudbound) y Anna Paquin (El piano)

Sinopsis: Después de un encuentro casual en la oficina de un terapeuta, un exmarine y un ama de casa desarrollan una conexión sorprendente después de descubrir que sus respectivos cónyuges están teniendo una aventura.

Qué nos parece: Una pareja de desconocidos encuentra el apoyo del otro después de descubrir que sus respectivas parejas están teniendo una aventura sentimental. Lo hemos visto antes. Sin embargo, hay algo estimulante en el desarrollo accidentado (acentuado por los constantes cambios de tono que imprime Crowley desde la dirección) de la relación entre los personajes de Garret Hedlund y Anna Paquin.

El hombre dañado que busca un propósito para encontrar su lugar en el mundo y la mujer dolida que no es capaz de bajar la guardia no parecen los integrantes ideales para un romance. La química entre la pareja no es instantánea ni natural, pero quizás no debería serlo: los respectivos protagonistas están viviendo su propio trauma y no se encuentran en el espacio mental para buscar nuevas oportunidades románticas. Hasta que lo están.

5. Un plan de vida para dos que acaba siendo solo de uno (2x04)

Dominique Fishback e Isaac Powell. Amazon Prime Video

Guion: Sarah Jane Piat-Kelly & Dime Davis y Martha Cunningham. Dirección:Martha Cunningham (Insecure)

Reparto: Dominique Fishback (Judas y el mesías negro) e Isaac Powell (Dear Evan Hansen)

Sinopsis: La nueva chica de la escuela se enamora de su mejor amigo desde la primera vez que se ven. La adolescente, una futura cómica de stand-up de éxito, está convencida de que están hechos el uno para el otro. Sin embargo, parece que nunca va a llegar el momento en que la pareja cruce la barrera de la amistad.

Qué nos parece: Dominique Fishback confirma en su episodio en Modern Love lo que ya habíamos visto en su arrolladora aparición en Judas y el mesías negro: su habilidad para transmitir sutilmente todo lo que pasa por la cabeza sin necesidad de verbalizarlo está al alcance de pocos. Aquí aporta humanidad a un tropo del género: la chica que en realidad está enamorada de su mejor amigo. La decisión de alargar en el tiempo la historia aporta algo de complejidad al lugar común, pero ya hemos visto demasiadas historias sobre la fina línea que separa la amistad del amor. Y muchas de ellas eran mejores.

6. Segunda oportunidad con el corazón y los ojos abiertos (2x08)

Tobias Menzies y Minnie Driver en 'Modern Love'.

Guion: Kieran Carney (Bachelors Walk). Dirección: John Carney.

Reparto: Tobias Menzies (The Crown) y Sophie Okonedo (Ratched)

Sinopsis: Dos padres, después de estar divorciados durante varios años, comienzan una aventura casual y reavivan su antiguo amor. Todo cambia el día que uno de ellos recibe un diagnóstico médico que amenaza con poner patas arriba su vida.

Qué nos parece: De todas las parejas que vemos en la segunda temporada, Tobias Menzies y Sophie Okonedo claramente se llevan el premio a la más orgánica, genuina y accesible. Acostumbrados a ver a Menzies en personajes más intensos y encorsetados, es un placer encontrarse con una versión más encantadora y terrenal del rey consorte de i. Los derroteros que toma Segunda oportunidad con el corazón y los ojos abiertos juegan en contra del propio episodio: en lugar de derivar hacia el drama con enfermedades, sería más interesante centrarse en cómo, en un mundo donde la mitad de los matrimonios acaban en divorcio, una pareja es capaz de limar asperezas y volver a unirse.

7. Chica nocturna encuentra a chico diurno (2x02)

Zoë Chao y Gbenga Akinnagbe. Amazon Prime Video

Guion: Sarah Heyward (Girls). Dirección: Jesse Peretz (Glow)

Reparto: Gbenga Akinnagbe (The Deuce) y Zoe Chao (Love Life)

Sinopsis: Una mujer con síndrome de la fase retrasada del sueño conoce al amor de su vida. El problema es: él está despierto mientras el sol brilla y ella no.

Qué nos parece: En el género de la comedia romántica, quizás más que ningún otro, la relación del espectador con la historia depende directamente de su conexión con sus protagonistas. La chica nocturna y el chico diurno nos ponen las cosas difíciles. El episodio insiste en varias ocasiones que el problema de ella tiene una raíz médica, pero después de pasar media hora con ellos solo podemos pensar en cuatro palabras: problemas de primer mundo. Hay una idea interesante en el guion de Sarah Heyward (las ramificaciones personales de dejar que alguien entre y altere nuestras vidas). Desgraciadamente, queda sepultada por dos personajes que rozan lo antipático.

8. Carretera con curvas con la capota bajada (2x01)

Minnie Driver en 'Modern Love'.

Guion y dirección: John Carney

Reparto: Minnie Driver (El indomable Will Hunting) y Tom Burke (Mank)

Sinopsis: La última conexión que le queda a una mujer con su difunto esposo es su viejo coche. Después de treinta años, Stephanie se enfrenta a la difícil decisión de venderlo y despedirse de su antiguo amor para siempre.

Qué nos parece: Carretera con curvas con la capota bajada reflexiona sobre el valor sentimental de los objetos y cómo pueden ayudar a aferrarnos a un pasado que se nos escapa entre los dedos sin poder hacer nada. La naturalidad de Minnie Driver (una actriz que se mueve hábilmente entre la comedia y el drama y merecería una carrera mejor de la que tiene) eleva un episodio correcto que pasa por encima ideas con potencial (la tensión invisible del nuevo marido y el fantasma con el que nunca podrá competir) y apuesta por un tono que se acaba quedando a medio camino.

Driver contaba en su entrevista con SERIES & MÁS que había tenido muchos problemas para encajar con la visión que tenía John Carney del personaje y la historia. Después de ver el capítulo, no es difícil entender por qué.

