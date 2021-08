Crítica: '¿Qué pasaría si... ?', una entretenida antología que reimagina el universo Marvel en Disney+

¿Qué habría pasado si el Serum del Super Soldado hubiese sido usado en Peggy Carter en lugar de Steve Rogers? Esa es la pregunta que se hace ¿Qué pasaría si... ? en su primer episodio, un buen ejemplo de lo que nos propone la nueva serie de Disney+, en la que se muestran otros mundos posibles a partir de los hechos y personajes que hemos visto en las películas del universo Marvel.

¡Multiversos!, diréis, porque esa es la palabra mágica que hemos estado invocando desde que se estrenó Bruja Escarlata y Visión. Allí creímos encontrar confirmación en varias pistas que luego resultaron ser falsas (hola, Evan Peters) o incorrectas (escena postcréditos). Finalmente, los benditos multiversos tuvieron su entrada con el último episodio de Loki, así que ya podemos descansar tranquilos. Si bien la tesis de esta serie animada es mostrarnos cómo de diferente sería el mundo si algunos personajes hubiesen tomando caminos diferentes (variantes), creo que lo más sano será disfrutar sus episodios como aventuras independientes.

Samuel L. Jackson y Jeremy Renner son algunos de los actores que dan voz a sus personajes en '¿Qué pasaría si... ?' Disney+

Los tres primeros episodios parecen ser una buena muestra de lo que puede ofrecer la serie, porque cada uno es diferente en el tono y la película de la que toma el punto de partida. El primero nos lleva a Capitán América, el segundo a Guardianes de la Galaxia y el tercero a Los Vengadores. En cuanto al tono, por ejemplo, hay uno que funciona como una película de atracos y otro como un misterio a lo Agatha Christie, esto nos muestra que el rango es amplio, y también los temas que se exploran.

El punto en común entre todos ellos es que parten de historias que ya hemos visto, y con personajes que han sido introducidos previamente. La única excepción es Uatu, el Vigilante, a quien da voz en la versión original Jeffrey Wright (Westworld), un personaje de los cómics que hace aquí su primera incursión en el universo cinemático de Marvel. Una figura que, tal como su nombre indica, se presupone un mero observador, sin intención o interés iniciales de afectar el devenir de las historias, pero claro, eso está por verse. Por ahora, es el narrador que introduce y concluye todos los episodios. Sí, justo lo que estáis pensando, tal como hacía Rod Sterling en La dimensión desconocida, una serie que ha sido referente en esta antología y cuya influencia no se intenta esconder en ningún momento.

Uatu, The Watcher en '¿Qué pasaría si... ?' Disney+

Como en toda antología, habrá episodios que funcionen mejor que otros o que, al final, nos gusten más que otros, ya sea por el tono, la resolución, el mundo reimaginado o los personajes a los que sigue (en el segundo podemos escuchar la voz original de Chadwick Boseman como T'Challa). Y, como en todas las producciones con universos conectados, hay guiños que se nos escapan si no tenemos la película original tan fresca como para identificar todos los puntos en los que diverge. Este es mi caso, y creo que no afecta al disfrute general de la serie, porque son episodios independientes.

Teniendo esto en cuenta, ha sido una buena decisión elegir como punto de entrada en la serie la historia de Peggy Carter, porque su punto de giro con la premisa original es fácilmente identificable, incluso, para quien no haya visto la película Capitán América: El primer vengador. La ventaja, como en toda antología, es que, aunque un episodio no nos resulte especialmente atractivo, no implicará mucho esfuerzo darle una oportunidad al siguiente, porque solo duran 30 minutos. Además, la emisión es semanal, estrategia que aquí puede jugar muy a favor, porque podremos verla a nuestro ritmo o volver a ella cuando haya un episodio que haga mucho ruido en redes sociales. En las entrevistas con el equipo de la serie todos han coincidido en el que su favorito es el de Doctor Extraño, apuntadlo en la agenda.

Los nuevos episodios de '¿Qué pasaría si... ?' están disponibles los miércoles en Disney+.

