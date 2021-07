Crítica: Más '#Luimelia' siempre es mejor, a la serie le sientan bien los episodios largos en la temporada 4

#Luimelia ha vuelto a Atresplayer Premium con su esperada cuarta temporada y esta vez lo hace supervitaminada. El proyecto que empezó como un homenaje a los fans de la pareja de Amar es para siempre, y un experimento en dosis de 10 minutos, ahora se gradúa con honores con una entrega de episodios de 30 minutos. Y le sientan de maravilla.

No es que tuviéramos muchas dudas, porque el equipo delante y detrás de cámaras ya nos ha demostrado en varias ocasiones que les sobra talento, ingenio y carisma, pero no nos podíamos confiar del todo, porque si algo nos ha enseñado el loco 2020 es que si una cosa puede salir mal, siempre saldrá peor. Afortunadamente, no es este el caso.

Quienes temían que más minutos de duración serían sinónimo de menos tiempo en pantalla de la pareja, podéis respirar con tranquilidad porque no es así. Hay espacio para desarrollar algunos personajes secundarios y, de paso, dejarlas respirar entre escenas, pero #Luimelia siempre será la serie de Luisita y Amelia, ellas eran, son y siempre serán las absolutas protagonistas de esta historia. Y viene bien conocer a la gente que las rodea.

Quienes pusieron el grito en el cielo porque imaginaron al personaje de Javier Botet como el hombre en discordia que amenazaría su relación, también se pueden tomar un vermut con unas olivitas a la sombra. Sí, es un obstáculo en sus planes, y las pone en una situación por la que a nadie le gustaría tener que pasar, pero nada tiene que ver con su historia de amor. La cual, por cierto, sigue siendo lo más bonito que le ha pasado a la ficción española y a la vida en general. Solo queremos que les pasen cosas bonitas.

Imagen del episodio 4x01 de '#Luimelia'.

#Luimelia sigue siendo, para nuestro disfrute, una caja de sorpresas. Nunca deja de deleitarnos con sus juegos metarrefenciales y un exquisito nivel de autoconsciencia. Está claro que sus creadores se divierten jugueteando con los límites de la narrativa y aprovechando la complicidad del espectador, pero si hay en algo en lo que sobresale, es en su dominio de los códigos de la comedia romántica para reinventarla. Como prueba, el tramo final del primer episodio de esta cuarta temporada. Es precioso y nunca un restaurante de kebabs fue tan romántico. No nos las merecemos, pero tenemos el privilegio de disfrutar con ellas.

El amor de Luisita y Amelia ha traspasado fronteras, ha roto prejuicios y ha demostrado que tiene potencial de sobra para contar historias en un formato más tradicional. Si estos episodios de 30 minutos sirven para que los espectadores que no le han dado aún una oportunidad se la tomen más en serio, bienvenidas sean las formalidades.

Los episodios nuevos de '#Luimelia' están disponibles los domingos en Atresplayer Premium.

