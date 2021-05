Crítica: 'Mare of Easttown' mantiene el nivel hasta el final y se consagra como una de las series del año

Imagen del final de 'Mare of Easttown'. HBO España

• Esta crítica de la serie 'Mare of Easttown' de HBO se ha elaborado tras ver la temporada completa y contiene spoilers.

Atraer la atención de los espectadores en la época del streaming es una tarea complicada para las series. Una vez lo consiguen, si se emiten semana a semana, el reto es mantener el interés e ir sumando audiencia por el camino. Mare of Easttown consiguió ambas cosas y una tercera mucho más difícil, y al alcance de muy pocas, despedirse con un buen final.

Desde su estreno en HBO no hemos hablado de otra cosa en redes sociales. La serie protagonizada por Kate Winslet dominó la conversación sobre series y, dada la naturaleza del género que explora, todos teníamos una teoría de cómo iba a resolverse el misterio, por lo que encontrar un cierre que fuera fiel con la historia que nos habían contado y que al mismo tiempo tuviera espacio para sorprendernos requiere una destreza que, afortunadamente, no le era ajena a Brad Ingelsby, su creador.

Mare of Easttown supo aprovechar las convenciones de este tipo de ficciones diseñando cliffhangers y creando un buen abanico de sospechosos que nos mantuvieran atentos, pero tenía una ventaja en relación con otras series del género: desde el inicio se centró en la exploración del duelo de su protagonista y en las particulares dinámicas de ese pueblo que es una comunidad matriarcal.

Mare of Easttown estaba interesada en muchas otras cosas aparte de resolver su misterio central, pero en ese sentido el resultado fue muy satisfactorio. De Billy y John Ross sospechábamos desde hace tiempo. Ambos estuvieron en la lista de sospechosos desde el principio y en los últimos episodios estábamos seguros de que alguno de los dos era el padre del hijo de Erin. La pieza que faltaba era quién la había asesinado y la respuesta era Ryan, el hijo de John y Lori, un hecho que encaja perfectamente con lo que nos habían mostrado (y que le da otro significado a escenas que habíamos interpretado de forma diferente) y eso es vital en este tipo de series.

Es subversivo que el personaje interpretado por Guy Pearce no fuera más de lo que parecía, a pesar de que el rostro del actor fuera tan reconocible. Y precisamente por ello, nos dejaron claro desde el primer episodio que él había estado con Mare en el momento del crimen; el guion no intentó en ningún momento dirigir sus sospechas hacia él, y habría sido fácil, porque era el candidato obvio en este tipo de relatos.

Las interpretaciones son un espectáculo, pero el guion ha sido desde el principio una de las mejores armas de Mare of Easttown. Hay muchas decisiones narrativas interesantes en la forma en la que está construido el episodio final. Es fascinante el nivel de tensión que se genera después de que John es arrestado, vemos su confesión y es condenado. Todo esto ocurre en los primeros 15 minutos del episodio a los que sigue el cierre de las tramas del resto de personajes. Todo va, en cierta manera, tan bien que sabemos que algo va mal y entonces, vuelve al juego la cámara de seguridad de la escena con la que nos presentan a Mare y su pueblo, que en ese primer episodio pareció poco trascendental.

Se agradece que no se busque un giro solo por el hecho de sorprendernos. Que fuera Ryan, que haya sido un accidente y cómo afecta esto a Mare y a Lori es coherente. También devastador, por la historia de amistad que hay entre ellas y por las consecuencias directas en su relación que tiene la decisión de la detective de hacer bien su trabajo. Si pausamos la escena en la que Mare descubre la verdad podemos ver el momento exacto en el que se le rompe el corazón, esos segundos ya valen un premio Emmy.

Aunque Lori le reclama por qué no pudo dejar el tema como estaba, si ya tenía a un culpable encarcelado, siento que la historia personal de Mare con su hijo pudo haber influido en esa decisión. No sé si de forma consciente o inconsciente, pero aunque parezca difícil de digerir en sus circunstancias actuales, para Ryan puede ser liberador a largo plazo no tener que cargar con la culpa y el peso de un secreto tan grande durante toda su vida, sobre todo, teniendo en cuenta cómo afecta la crisis de los opioides a las nuevas generaciones de Easttown.

La serie nos habló de la importancia de las relaciones personales, de las redes de apoyo femeninas que se tejen en el pueblo y del cuidado de la salud mental. Por eso, es tan significativo que Mare haya llegado a un punto en su vida en el que es capaz de dar el primer paso con Lori, porque sabe que la necesita como ella la necesitó después de la muerte de Kevin. Al final, Mare of Easttown es una historia sobre el duelo y sobre el perdón a otros y a uno mismo, y así lo confirma este magnífico último episodio, que también reserva un momento muy especial para Mare y su madre (no podemos agradecer lo suficiente la existencia de Jean Smart). Y por supuesto, el elocuente plano que cierra la historia: Mare subiendo al ático. No puedo imaginar un mejor final para esta maravillosa serie que tiene garantizado su lugar entre las mejores del año.

