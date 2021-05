Crítica: 'Mythic Quest' sigue siendo en la temporada 2 una de las mejores comedias de la actualidad

• Esta crítica de la serie 'Mythic Quest' de de Apple TV+ se ha elaborado tras ver la temporada 2 completa y no contiene spoilers.

Mythic Quest regresa a Apple TV+ con su esperada temporada 2 y lo hace con el gran nivel al que nos acostumbró en su año de estreno. Los nuevos episodios llegan después de sus dos especiales, Quarantine y Everlight, los mejores minutos de televisión que nos han dado las series sobre el mundo en pandemia. El primero nos hizo reír y nos pilló desprevenidos con un emocionante abrazo cuando más lo necesitábamos en 2020. El segundo fue un despliegue de fantasía que nos mostró el rayo de luz en la oscuridad. Esa combinación de humor y corazón es lo que hace especial a esta serie.

Hacer series de comedia no es fácil y esto lo hemos podido comprobar decenas de veces cuando estrenan sus primeras temporadas. Lo habitual es que necesiten de cierto recorrido para encajar las piezas, encontrar su tono y establecer a sus personajes hasta que se encuentren cómodos consigo mismos y con el resto del elenco. Pero esta serie de Apple TV+ solo necesitó pocas horas para encontrar su receta perfecta, y eso juega a su favor en esta nueva entrega, en la que, con todo en su lugar, puede permitirse explorar más a los personajes. Os avisamos que volverá a sorprendernos con un episodio autoconclusivo que seguramente estará en las listas de lo mejor del año.

Ian y Poppy están nuevamente en el centro, pero la serie aprovecha que ahora comparten responsabilidades para mostrarnos otras capas de sus contradicciones y no repetir dinámicas. La relación entre ellos, que por su condición platónica y con él como mentor, a mí me recuerda un poco a la de Don y Peggy en Mad Men, sigue siendo fantástica y volverá a dejarnos algún momento emotivo, de esos tan bonitos en los que Mythic Quest nos recuerda un poco a Parks and Recreation.

Por supuesto, también vuelve con muchas risas, porque en los momentos de comedia pura sigue siendo insuperable. En este apartado, el ego de Ian, la actitud borde de Brad, las reacciones que rozan la psicopatía de Jo, el patetismo de David y la representación realista de los trabajos de social media y el departamento de diseño son los que nos dejan las escenas y líneas de diálogo más memorables.

Como la serie ya encontró su fórmula el año pasado, en su vuelta no necesita experimentar, sino disfrutar explorando sus personajes. Y le ha salido muy bien. En esta entrega conocemos más a Rachel y Dana como individuos, más allá de la relación romántica que surge entre ellas, pero la verdadera sorpresa nos la darán C.W. y Brad. No os voy a contar más, solo que estéis atentos a los episodios 6 y 7 porque son verdaderamente especiales.

Los nuevos episodios de 'Mythic Quest' están disponibles los viernes en Apple TV+.

