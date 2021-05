Crítica: 'La remesa mala' (Disney+), un arranque notable para saciar las ganas de 'Star Wars'

• Esta crítica de la serie ‘La remesa mala’ de Disney+ se ha elaborado tras ver el primer episodio de la serie, que se estrena el martes 4 de mayo.

Menudo papelón tiene que sustituir a The Mandalorian. La serie de Star Wars ha conseguido lo que parecía imposible, reconciliar a los fans -divididos por la última trilogía- en torno a una serie que conseguía un equilibrio entre crear una nueva historia alejada de la mitología clásica de la franquicia, sin ser apócrifa y con los guiños necesarios para enganchar a los más puristas. El responsable de semejante logro fue Jon Favreau, pero muchos vieron detrás la mano de Dave Filoni, director de animación de la película y la serie sobre las guerras clon de la misma franquicia y apadrinado por el mismísimo George Lucas.

No sabemos si será verdad o no que fue Filoni -que sí dirigió tres episodios de The Mandalorian, incluido uno de los mejores, el dedicado a Ashoka Tano-, pero sí sabemos que el futuro de las series que explotará el universo galáctico en Disney+ pasan por su mano. Lo hará con El libro de Boba Fett, The rangers of the new republic y, especialmente, Ashoka, que también escribirá. Pero la primera prueba de fuego es La remesa mala, la serie animada que recupera a unos personajes secundarios de The Clone Wars.

Filoni es el productor y alma pensante detrás de esta serie que recupera la técnica que le vio crecer, la animación, y que le servirá también para coger forma de cara a las grandes apuestas, porque, por desgracia, las series de acción real se siguen tomando más en serio que las de ‘dibujos’. Parece que La remesa mala tiene la etiqueta de ‘producto menor’ en la frente, y no debería. Después de ver el primer episodio de la serie -que tiene una duración especial de más 70 minutos- uno puede tener claro que Filoni sabe lo que se hace.

Conoce los códigos, el imaginario, las teclas necesarias para emocionar al los fans, pero también tiene la suficiente imaginación y solvencia para desarrollar historias paralelas que sigan explicando este mundo. En este caso lo que hace es rellenar los huecos de las películas que ya conocemos. La remesa mala sitúa su acción justo en el momento en el que Palpatine ordena ejecutar la orden 66 por la que los soldados clon ejecutaban a los Jedi. Un momento crucial para la mitología y para todo lo que sucede después. Es el final de la república y el comienzo del imperio. Un momento que se había pasado por encima.

Pues bien, La remesa mala nos sitúa en ese punto exacto de la historia y lo hace a través de un punto de vista interesante, el de unos soldados clon que al ser modificados para tener habilidades especiales pierden su capacidad de acatar órdenes. Por ello no acatarán la Orden 66 y cuestionarán el nuevo poder que les obliga a ejecutar a quienes hasta ahora eran sus aliados. Cinco guerreros que están definidos con cuatro brochazos (el bruto, el listo, el líder…) pero que tienen el carisma suficiente para no perder el interés.

El primer episodio sienta bien las bases de lo que vamos a ver, presenta a los personajes, su contexto, la importancia que tendrá este momento en la historia y varios puentes con personajes que ya conocemos (Palpatine y su secuaz el almirante Tarkin hacen acto de presencia). Todo con una animación más que solvente que es continuista con el estilo de las anteriores series de la franquicia y unas escenas de acción dignas de cualquier película de la franquicia.

Puede que esta serie no vaya a tener tanto tirón como The Mandalorian, pero promete ser un espectáculo más que digno y entretenido para los fans y para saciar las ganas mientras llegan las nuevas series. También para quitar los prejuicios que nos hacen pensar que La remesa mala es una serie menos importante que El libro de Boba Fett. Quién sabe lo que nos tiene reservado Dave Filoni. Por mi parte yo no quiero perdérmelo.

