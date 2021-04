Crítica: 'El cuento de la criada' vuelve en su temporada 4 decidida a luchar contra Gilead

• Esta crítica de la serie de HBO España 'El cuento de la criada' se ha elaborado tras ver los tres primeros episodios de la temporada 4 y no contiene spoilers.

Para nosotros ha pasado más de un año y medio desde que dejamos a June malherida en medio de un bosque, pero en la nueva entrega de El cuento de la criada la acción se retoma en ese punto exacto. 86 niños y 9 Marthas aterrizaron a salvo en un aeropuerto canadiense, un acto heroico que fue posible gracias a un grupo de mujeres dispuestas trabajar en equipo en un mundo que promueve el individualismo como la única forma de supervivencia, porque sabe que juntas son más fuertes.

Por la novela de Margaret Atwood conocemos la existencia de Mayday, esa red secreta de la resistencia que trabaja para derrocar a la República de Gilead desde dentro, y aunque hemos visto algunas de sus acciones, estas siempre ocurren de forma aislada y su efecto es efímero. La esperada revolución nunca termina de llegar, y todos necesitamos que llegue. La necesitan los personajes que habitan ese mundo opresor, por supuesto, pero los espectadores también.

Y de eso va la nueva temporada de la serie. O eso es lo que esperamos. Al menos, es lo que nos ha prometido el tráiler de esta entrega, y lo que podemos intuir después de ver los tres primeros episodios, que se estrenan en HBO España el 29 de abril. El camino hasta aquí no ha sido fácil y, aunque siempre he sido una defensora de la serie El cuento de la criada, reconozco que el viaje en muchas ocasiones llega a ser muy frustrante.

Imagen del episodio 4x02 de 'El cuento de la criada'. HBO España

El camino que tendrán que recorrer June y sus compañeras en esta cuarta temporada no va a ser fácil. Está lleno de retos y amenazas nuevas, pero lo realmente importante es que hay esperanza de que las cosas cambien y ese cambio empezará a producirse cuando descubran que en gran parte depende de sí mismas. "Somos lo que estábamos esperando". Ellas son Mayday. June encontrará la inspiración en un lugar inesperado, en un nuevo personaje que tiene gran presencia en el segundo episodio, alguien que le (nos) recuerda que Gilead y sus hombres han destrozado muchas vidas.

En la vuelta de la serie nos reencontramos con todos los personajes. La llegada de los niños a Canadá es un triunfo, pero también es un asunto complejo que tiene muchas repercusiones. Algunas directas, como la responsabilidad que se atribuye a Tía Lydia por no saber controlar a "sus niñas", y otras mucho más interesantes: el proceso de adaptación de los niños, porque ellos han sido separados de la única familia que conocen y llegan a una cultura que les es totalmente ajena.

Rita en el regreso de 'El cuento de la criada'. HBO España

Serena y Fred no atraviesan su mejor momento y en medio de sus luchas individualistas se encuentran con una noticia que tiene el potencial para cambiar sus vidas, Luke no consigue hacer las paces con la idea de que June haya elegido quedarse, y Nick intenta hacer todo lo que cree que está a su alcance desde su nueva posición de Comandante para mantener a June viva. Todos tienen algo en juego y tendrán que aprender a hacer sacrificios personales y apuestas arriesgadas si quieren tener alguna oportunidad de ganar.

No sé en qué punto nos dejará cuando acabe esta entrega o si al final podremos decir que el viaje ha valido la pena, pero os puedo asegurar que los tres primeros episodios son un torbellino de emociones. No me sorprendería que en algún momento de esas tres horas os asalte la duda y sintáis la tentación de decir basta y tirar la toalla definitivamente, pero mi recomendación es que tengáis paciencia.

Pongo el punto ahí sin entrar en los porqués, ya que no me gustaría dar ninguna pista velada que pueda actuar como anticipación. Lo único que os diré, es que el tercer episodio está dirigido por Elisabeth Moss (quien, por cierto, hace un gran trabajo gran la cámara), y que si llegáis hasta la intensa última escena, será imposible que no necesitéis volver a la serie semana siguiente.

También te puede interesar...

• Los 10 estrenos de series y películas en streaming más esperados de la primavera de 2021

• Las 10 mejores películas que puedes ver en HBO España