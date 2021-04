Crítica: 'Them', el terror de la serie de Amazon es literal, lo que nos horroriza es la realidad

La familia Emory rumbo a su nuevo hogar en California. ('Them'). Amazon Prime Video

A mediados del siglo XX, casi seis millones de afroamericanos se desplazaron de los estados del sur de Estados Unidos hacia los del norte para escapar de las leyes de Jim Crow, ese fenómeno se denominó La Gran Migración. En este período se ambienta Them, la serie antológica que ha estrenado Amazon Prime Video, que retrata en clave de terror el racismo imperante de esa época.

Them se basa en un hecho histórico, pero Little Marvin, su creador, encontró la inspiración para la serie en la actualidad; en lo que le explicaban su familia y sus amigos, en experiencias personales, en las noticias y los vídeos en redes sociales, que repetían una y otra vez situaciones de discriminación y violencia contra la comunidad negra de su país. Porque en esta serie hay fuerzas oscuras sobrenaturales, pero el peor monstruo es muy real: el racismo de los que rodean a la familia protagonista, los Emory.

Ellos son Henry, Lucky y sus dos hijas, a quienes conocemos viajando en su coche por una carretera soleada que los llevará hasta su nuevo destino: la casa que acaban de comprar en un barrio residencial de Los Ángeles. En ese lugar esperan hacer realidad su sueño, vivir una vida mejor, dejando atrás una historia marcada por un trauma que se nos irá revelando durante la temporada.

La pregunta que nos hacemos es si algún día podrán escapar de su destino, pues su nuevo hogar esconde secretos y energías oscuras que nos provocarán algún que otro sobresalto, pero ninguno de ellos puede compararse al horror de la realidad. "Ellos siempre vienen de un lugar peor", dice Betty, el personaje que interpreta Alison Pill, refiriéndose a los negros en general y a los Emory en particular. "Eso significa que realmente quieren estar aquí, echarlos no será fácil. Tendremos que hacer que este lugar sea aún peor del que dejaron".

El personaje de Alison Pill encabeza la comitiva de bienvenida de la familia protagonista de 'Them'.

Y a eso dedican todas sus energías los vecinos del barrio, que ven a los recién llegados como unos intrusos que vienen a contaminarlos y a hacer que sus casas pierdan valor inmobiliario. Pasaba en 1953 y sigue pasando hoy. Las escenas más incómodas y perturbadoras de la serie no son las visiones, ni la de aquello que se sugiere escondido en el sótano o un pasillo oscuro, es la actitud violentamente hostil de un racismo que está amparado por la ley y sobre el que se forjó la historia del país.

Porque el ideal del sueño americano no es algo a lo que realmente puedan aspirar todos los ciudadanos. Da igual que Henry Emory trabaje como ingeniero en una gran empresa que firma un contrato con el Pentágono. Es indiferente la cantidad de optimismo o ambición con los que la familia intente afrontar la vida; la idea de que "si luchas se puede conseguir todo lo que te propongas" es una falacia. Y para mostrar esa realidad Them no recurre a las metáforas, la serie es literal, porque el miedo es real.

Con unos altos niveles de producción, en los que destaca también una banda sonora está muy bien seleccionada (que encaja a la perfección a pesar de su anacronismo), Them consigue crear una atmósfera inquietante y perturbadora. Los responsables de la serie tienen una historia muy personal que contar y mucho conocimiento y respeto por el género que se ha elegido para hacerlo; solo he podido ver cuatro episodios, por lo que no sé cómo evoluciona la temporada y los misterios que propone, pero por ahora tiene mucho potencial.

