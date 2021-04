Crítica: 'Mare of Easttown', la miniserie con Kate Winslet en HBO es una de las revelaciones del año

No debería ser una sorpresa para nadie, pero Kate Winslet está arrolladora como Mare, la protagonista de Mare of Easttown. En la miniserie que estrena HBO España el 19 de abril, la ganadora del Óscar interpreta a una detective a la que todos se dirigen por su nombre de pila, y a quien los vecinos llaman directamente a su móvil (a cualquier hora), en lugar de contactar con la comisaría, porque saben que resolverá sus problemas. Y porque Easttown es un pueblo pequeño, de esos en los que todos se conocen desde siempre.

Tras una sinopsis anodina: "Mare Sheehan investiga un asesinato local mientras la vida se desmorona a su alrededor", que podría ser la de todos los thrillers policiales, y de ninguno en particular, se esconde una historia que destaca por lo bien construida que está, algo que notamos desde el principio porque se toma el tiempo para presentar a sus personajes antes que los conflictos.

Es refrescante ver cómo Mare of Easttown huye de lo expositivo. Da la sensación de que los detalles sobre la complicada vida personal de Mare se nos van revelando solo cuando de forma orgánica surge el tema en una conversación. Si en el pueblo todos se conocen, tiene lógica que sea así, por eso, para conocer algunas cuestiones sobre su pasado tendremos que esperar al segundo episodio, cuando se introduce el personaje que interperta Evan Peters (un detective que viene de fuera), y ese dato nuevo nos llega porque un sospechoso lo usa contra Mare en un interrogatorio. Todo se nos cuenta a su debido tiempo; sin prisas, pero también sin forzar el misterio.

'Mare of Easttown' | Teaser | HBO España

En el primer episodio vemos un día en la vida de Easttown y en la vida de Mare. Después de acudir a la llamada de una vecina debe enfrentarse a la queja de otra, cuya hija sigue desaparecida después de un año, y protagoniza una persecución en la que, alejada de todo el glamour de una típica escena de acción, tanto ella como el delincuente se cansan de correr y se tropiezan jadeando sin ningún aspaviento. Será en los minutos finales cuando aparezca el cadáver que conmocionará al pueblo, la investigación de la temporada.

Efectivamente, la vida de Mare es un poco desastre. La serie no rechaza el arquetipo del detective torturado por su pasado, después de todo es una de las convenciones más clásicas del género, pero no recurre a ninguno de sus clichés. Mare no es autodestructiva, excéntrica, desagradable ni solitaria; no es una justiciera y no tiene nada que la defina como una persona o una detective especial, ni para bien o para mal. Es un personaje tridimensional y realista, de esos que solo necesitan un episodio para que sepamos que, sin duda, los vamos a recordar en diciembre cuando tengamos que hacer las listas de lo mejor del año.

A Winslet la acompañan Julianne Nicholson (El visitante), que interpreta a su mejor amiga de la infancia; Jean Smart (Watchmen), como Helen, su madre; Evan Peters (American Horror Story), el detective del condado que la ayudará en la investigación; y Guy Pearce, como un profesor local de escritura creativa; entre muchos otros que reconocibles o no interpretan a personajes con entidad propia. Solo he visto dos episodios, pero esta serie escrita por Brad Ingelsby (The Way Back) y dirigida por Craig Zobel (The Leftovers) se presenta desde su inicio como una de las revelaciones de este año.

'Mare of Easttown' se estrena el 19 de abril en HBO España.

