Crítica: 'Genera+ion', la respuesta en clave de comedia a 'Euphoria' merece ser el nuevo bombazo 'teen' de HBO

La generación Z vuelve a estar en el punto de mira de HBO. Tras conseguir retratar las almas atormentadas de Rue, Jules y sus amigos en Euphoria, su compañera de corporación HBO Max ha buscado su propio fenómeno adolescente con Genera+ion. Bajo el paraguas en la producción de Lena Dunham, la atípica pareja profesional formada por Daniel Barnz (Cake, la película con Jennifer Aniston) y su hija de 19 años Zelda Barnz ha desarrollado una mirada más esperanzadora, divertida y fugaz -tanto en sus tramas como en la duración de sus episodios, que no pasan de la media hora- a la experiencia adolescente en el siglo XXI. Los tres primeros episodios de la serie ya se pueden ver en HBO España y los resultados no pueden ser más esperanzadores por el momento.

Sobre el papel Genera+ion se presenta como la exploración sexual, identitaria y personal de unos estudiantes de un instituto cualquiera en una zona conservadora de Estados Unidos. Los temas que aborda la familia Barnz (su productora se llama We're Not Brothers Productions para evitar confusiones) son los habituales de las ficciones adolescentes desde la explosión del género en los años 90: la vida, el amor, la familia y el despertar sexual en un entorno que no les permite (o a menos les dificulta) que ellos tanto ansían. La forma de enfrentarse a ellas tanto, como deja claro la presentación en los primeros minutos de la serie del personaje que interpreta Justice Smith.

El actor de Violet y Finch (el único miembro conocido en el prometedor elenco adolescente) interpreta a Chester, un adolescente homosexual que no pide perdón ni permiso para ser él mismo y que ha construido su identidad a partir de su exótico vestuario (con su colección de crop tops a la cabeza) y su libertad, un acto casi político, a la hora de hablar de sexo. El resto de sus compañeros no lo tienen tan claro: muchas de las tramas están guiadas por las batallas -internas y externas- relacionadas con el deseo de un grupo de jóvenes para el que la experimentación es un término complejo, pero no tabú.

Genera+ion es directa en su vocación de convertirse en un relato desprejuiciado y de marcado tono arcoíris sobre la primera generación de la historia que ha crecido con el matrimonio entre dos personas del mismo sexo como una realidad en la mayoría de países occidentales. El + que sustituye a la letra t en el título de la serie es un guiño al colectivo LGTB+. O una advertencia. O te subes a los nuevos tiempos o esta historia no es para ti.

La presencia detrás de las cámaras de una guionista que todavía es adolescente como Zelda Barnz permite crear un astuto juego narrativo. Genera+ion es, al mismo tiempo, un retrato sin filtros de cómo es ser adolescente en los tiempos de Tik-Tok y un acercamiento empático y que no se toma demasiado en serio a sí mismo a la vida en el instituto.

Esa mezcla de angustia emocional, estallido hormonal y despreocupación se presenta al espectador con un ritmo vertiginoso. Si los episodios son cortos, la mecha que prende los conflictos y giros de la serie lo son todavía más. Sin embargo, la nueva apuesta de HBO sabe cuándo invertir sobre sus propias reglas y capturar el aburrimiento que puede llegar a caracterizar la adolescencia.

Justice Smith (izquierda en la imagen) es el único actor adolescente conocido en 'Genera+ion'. HBO

El segundo episodio, una especie de simulacro que obliga a los alumnos a permanecer escondidos y encerrados durante horas, es el mejor ejemplo de cómo la historia captura esa irrepetible fase vital en las que simultáneamente pueden pasar muchas cosas… y ninguna. La naturalidad con la que se enfrentan sus personajes a una experiencia tan marciana y ordinaria en Estados Unidos como la posibilidad de un tiroteo en las aulas es, simplemente, refrescante.

El apoyo de Lena Dunham en la producción ejecutiva es una declaración de intenciones. La protagonista, guionista y directora de, le pese a quien le pese, uno de los retratos más descarnados y honestos de la generación milenial en televisión sabe apartarse y dejar que sea su pupila la que guíe la visión de la nueva apuesta de HBO. Aunque las emociones puedan ser las mismas, la forma de gestionarlas y las herramientas a su disposición son muy diferentes.

En su puesta de largo, Genera+ion se encuentra a medio camino de los demonios personales que deben batallar los personajes de Euphoria y las tramas culebroneras de relatos más tradicionales como Riverdale. Su referente más claro, por la construcción de su puzle narrativo, es Skins, pero la serie creada por la familia Barnz es mucho más optimista y natural que la salvaje apuesta británica que descubrió a actores como Dev Patel, Jack O’Connell, Kaya Scodelario y Daniel Kaluuya.

La búsqueda de la identidad está en el centro de 'Genera+ion'. HBO

Dos factores separan a la comedia de los Barnz del resto de historias del género: el humor y el sexo. Generat+ion se olvida los remilgos y complejos a la hora de retratar el deseo y los primeros escarceos sexuales en la vida de un grupo de estudiantes que todavía no entiende del todo lo que les pasa y lo que quieren. Fluidos descontrolados y fotografías de partes privadas conviven con naturalidad en una historia que retrata el despertar sexual de forma directa y descarnada, pero creíble. Estos adolescentes no se comportan como los maestros del sexo que a menudo vemos en las series teen, por mucho que les gustaría serlo.

Sin caer en la búsqueda constante del gag de brillantes comedias teen recientes como La chica invisible y Las farsantes, la ficción exprime recursos como el humor referencial (la reflexión sobre J.K. Rowling es tan hilarante como chocante en una producción que comparte grupo empresarial con la saga Harry Potter) u observacional (los juicios que hace Nathanya Alexander de sus compañeros de clase blancos) para recordarnos que el instituto, cuando estás rodeado de la gente adecuada, también puede ser una experiencia divertida.

Al igual que pasó con The Flight Attendant, otra apuesta de producción propia de HBO Max que llega a España en HBO, las siguientes entregas de Genera+ion se verán en la plataforma en dosis de dos, dos y un episodio, respectivamente, a lo largo de las próximas tres semanas. Nosotros, desde luego, no nos las perderemos.

También te puede interesar...

• Todas las series y películas que estrenará HBO en 2021

• HBO: las 10 mejores series originales de su catálogo (que no debes perderte)