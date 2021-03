Crítica: 'Bruja Escarlata y Visión', un final emotivo y el cierre perfecto para el viaje de su protagonista

Disney+ colapsó con el estreno del último episodio de Bruja Escarlata y Visión. Eran tantas las expectativas con el final de la serie, que varios usuarios tuvieron problemas con la reproducción a la hora de su lanzamiento mundial. El estreno semanal le funcionó muy bien a la plataforma, estrategia que se vio recompensada por la naturaleza episódica de la serie, que nunca se sintió como una película larga cortada en trozos.

Cuáles eran esas expectativas determinarán el nivel de satisfacción de los espectadores con el cierre de la temporada. El vasto universo de personajes y tramas de los cómics de Marvel propició la formulación de teorías y, a pesar de que en el episodio 7 nos dijeron "ha sido Agatha, quién si no", y en el 8, nos confirmaron que Wanda había creado ella solita el Hex, sin saber muy bien cómo, muchos seguían esperando que a última hora aparecieran villanos como Mephistos o Nightmare.

Bruja Escarlata. Disney+

Desde el punto de vista narrativo, eso habría sido un desastre; todo un deus ex machina de mercadillo y, además, innecesario porque no aportaría nada a la historia que nos estaban contando. Bruja Escarlata y Visión ha sido desde el minuto uno la exploración del duelo de Wanda.

Enfrentarse a ese dolor, aceptar que estaba causando daño en las personas que había atrapado en su fantasía y descubrir el poder que habita en su interior, el cual permitió que todo eso fuera posible, era lo que realmente tenía que resolver la serie en su desenlace. Y eso fue que lo hizo. Si alguien no estaba seguro de que este era el camino que estábamos recorriendo, el viaje al pasado de Wanda y sus traumas del penúltimo episodio tenía que haber despejado esas dudas.

Su mundo se acaba frente a sus ojos. Disney+

El episodio final de Bruja Escarlata y Visión tuvo enfrentamientos con efectos especiales al más puro estilo Marvel y también consiguió reunir a todos los personajes, sin necesidad de duplicar la duración habitual de sus episodios. Algunos tuvieron más minutos en pantalla que otros, pero no hay aportación pequeña, sino que le pregunten a Darcy, que solo necesitó un plano y una frase para dejar huella.

De todos esos enfrentamientos, con la excepción, por supuesto, del último entre Agatha Harkness y Wanda/Bruja Escarlata, el mejor fue el de Visión y Visión Blanca. La batalla dialéctica entre inteligencias artificiales dentro de una biblioteca fue emocionante y poética, y también una decisión creativa muy astuta. Desconocemos el paradero de Visión Blanca, pero sabemos que ahora tiene los recuerdos de Visión y que se identifica como tal, así que ojalá él y Wanda vuelvan a decirse "hola otra vez".

"Tú, Visión, eres la parte de la Gema de la Mente que vive en mí. Eres un cuerpo de cables, sangre y huesos que he creado. Eres mi tristeza y mi esperanza. Pero sobre todo, eres mi amor". Wanda

Todo lo vivido en la serie, especialmente, los momentos en los que fuimos testigos del amor entre Wanda y Visión, y lo felices que se hacen el uno al otro, nos condujo hasta la preciosa escena de su despedida. He vuelto a verla ahora para copiar las palabras exactas que dice Wanda y me ha vuelto a emocionar como la primera vez. O un poco más, creo.

Cuando Wanda entendió que las vidas de los habitantes de Westwiew no estaban siendo perfectas y felices como las que ella creía haberles dado, supo que tenía que sacrificar la suya que, desde luego, si lo era. Y esa es la materia de la que están hechos los héroes. Como dice Monica Rambeau, "si tuviera la oportunidad y el poder de hacerlo, yo habría hecho lo mismo" y habría creado Westview. Decidir sacrificarlo ya sería otra historia.

Bruja Escarlata tiene el Darkhold. Marvel Studios.

Notas al margen:

• Al final de este noveno episodio hay dos escenas postcréditos. En la primera, una Skrull le dice a Monica Rambeau que un amigo de su madre la ha enviado para decirle que quiere verla. Ese amigo es Nick Fury, a quien vimos en una nave Skrull en otra escena postcréditos, la de Spider-Man: Lejos de casa.

• En la segunda escena postcréditos Wanda está viviendo sola en una cabaña apartada en las montañas. Mientras tanto, en la habitación, en una suerte de proyección astral, Bruja Escarlata estudia el Darkhold (conocido como El libro de los pecados en el universo Marvel), cuando escucha las voces de Tommy y Billy (sus hijos) pidiendo su ayuda. Esta escena, que podría sugerir, ahora sí, la apertura del Caos y los multiversos, conecta con lo que ocurrirá en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, para cuyo estreno tendremos que esperar un poco más de un año, el 26 de marzo de 2022.

'Bruja Escarlata y Visión' está disponible en Disney+.

