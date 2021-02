Crítica: 'Bruja Escarlata y Visión', el episodio 8 se centra en Wanda y le da sentido a las "sitcoms"

El viaje de Bruja Escarlata y Visión está siendo mucho más emocionante de lo que habíamos podido imaginar y ya solo queda un episodio para ver el final. La serie de Disney+ ha conseguido sorprendernos cada semana, y hace tiempo que empezamos a sonar como un disco rayado alabando sus virtudes, pero con el capítulo 8, Previously On (Anteriormente en) se han superado a sí mismos una vez más.

A partir de aquí sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad porque habrá spoilers.

Tanto si has leído los cómics de Marvel como si no, sabes que hay dos formas de enfrentarse a las críticas semanales de esta serie. Una es explicando todas las referencias al vasto universo de las viñetas y los más de doce años de películas del UCM, desde que se estrenó la primera de Iron Man en 2008.

Es fácil y muy tentador entrar en ese baúl sin fondo para buscar respuestas, teorizar y anticiparnos a lo que está por venir, pero WandaVision está haciendo algo tan admirable al construir su propia narrativa, que prefiero la otra opción: centrarme en lo que nos están contando. El arco que han construido es muy potente a nivel emocional y la serie ha demostrado que tiene entidad propia para ser disfrutada, sin necesidad de saber quién es Agatha Harkness en los cómics o si en el último episodio aparecerá ese Mephisto del que tanto hablan los marvelianos; todo nos lo contarán a su debido tiempo.

Las piezas de Wanda Maximoff. Marvel Studios

En poco más de 35 minutos, Previously On nos cuenta la historia de Wanda Maximoff, su vínculo con las sitcoms y las fuentes de sus traumas, también cómo empezó su historia de amor con Visión y el origen del HEX. Todos estos hilos los ata de forma orgánica, con un motor emocional y sin conexiones forzadas. Y por si marcar estas casillas nos podía parecer poca cosa, además, nos cuenta el origen de Agatha Harkness, muestra dónde están los gemelos y resuelve la duda de lo que ocurrió en SWORD con el cuerpo de Visión, para qué introdujo Hayward aquel misil y cuál era su plan, el cual es revelado en la escena postcréditos.

"Qué es el duelo sino el amor perseverando" Visión.

Magia del Caos y diversos elementos fantásticos del universo Marvel aparte, es facil comprender que el poderoso subconsciente de Wanda quisiera evadirse en ese sueño eterno para escapar de la ola de sufrimiento que se llevó a sus padres, a su hermano y a Visión (a quien, según el tiempo que ha pasado realmente para ella, vio morir -dos veces- hace solo un par de semanas). Wanda no mintió cuando dijo que no sabía cómo había empezado todo, porque no es consciente del poder que posee ni sabe cómo controlarlo. Así como tampoco es consciente de las consecuencias de sus actos en las personas que iban a ser sus vecinos en ese bonito futuro que había previsto Visión para ambos.

El origen de Bruja Escarlata. Marvel Studios

Este episodio también le da a Wanda el nombre Bruja Escarlata, con el que se la conoce en los cómics; semilla que ya había plantado Hayward en el quinto episodio. Un detalle que en España, debido a los problemas de derechos de autor con la distribuidora Wandavision, por el que se vieron obligados a cambiar el título original de la serie, pierde todo su impacto. A pesar de esa desventaja para el espectador local, la escena de Wanda en contacto con la Gema del Infinito de la Mente, en donde que tiene la visión de ese ser mítico del que habla Agatha al final (imagen en la que se inspira para su disfraz de Halloween), es visualmente hermosa y muy potente.

El flashback de su infancia sugiere que los poderes de Wanda no son fruto de los experimentos de HYDRA y que ya los tenía cuando sus padres murieron. La respuesta de si es esta la vía de introducción de los mutantes en el UCM o la confirmación de que ella es la clave para conectar los multiversos llegará la próxima semana. Capítulo final, en el que además de la conexión final con la siguiente película de Doctor Extraño y de conocer el destino de los habitantes de Westview, también nos espera descubrir si Agatha se convertirá en la mentora de Wanda y ver el reencuentro de Wanda con Visión. Y el de estos con Visión Blanca, entre muchas otras cosas. Pero lo más importante sigue siendo la historia de Wanda y su amor por Visión.

El homenaje a la televisión del que tanto hemos hablado desde el estreno de la serie, lejos de ser una formalidad (muy bien ejecutada), ha resultado ser una honesta y sentida carta de amor. Como nosotros, Wanda ama las comedias clásicas porque son un lugar seguro en el que nadie se hace daño realmente, en donde si algo va mal al final es un mal sueño y que ofrece la garantía de que todo siempre acaba bien. Desafortunadamente para nosotros, Bruja Escarlata y Visión "no es ese tipo de serie".

'Bruja Escarlata y Visión' está disponible en Disney+.

