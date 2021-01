Crítica: 'Mamá te quiere', un buen thriller de terror psicológico con una heroína que enamora

A veces coinciden en el tiempo películas y series que comparten premisas, es el caso de Mamá te quiere (Run), el título protagonizado por Sarah Paulson que ha llegado hoy a Movistar+, cuyo conflicto principal resultará familiar a algunos espectadores de series de los últimos años; no las mencionaremos aquí por sus títulos, para no condicionar a quienes las vieron, y para no revelar información que no aparece en la sinopsis oficial del estreno del que hablamos hoy.

A pesar de que estas tres historias tienen una característica común, cada título adopta un tono distinto, y en el caso particular de esta película original de Hulu, si bien su propuesta puede resultar previsible en algunos aspectos, al final, logra salir bastante airosa. Gran parte del mérito corresponde a Kiera Allen, la actriz que da vida a la hija de Paulson en este thriller psicológico, un portento interpretativo que en su primer papel en la pantalla se estrena con la solvencia de alguien que lleva años dedicándose profesionalmente a esto.

Allen interpreta a Chloe, una adolescente inteligente y disciplinada que ha crecido bajo los cuidados permanentes y vigilancia de su madre, quien se ha encargado de escolarizarla en casa. Como otras chicas de su edad, sueña con el cambio de vida de la entrada en la universidad, y un día descubre que no recibir la carta de aceptación de su ingreso es el menor de sus problemas.

Aneesh Chaganty (Searching) dirige este largometraje como un thriller psicológico clásico, sin afectación, y consiguiendo generar mucha tensión gracias a su sentido del ritmo, una atmósfera opresiva y una cuidada composición de los planos. Pero su mayor atractivo, sin duda, es Chloe, la heroína de su historia, que recibe aquí todo el protagonismo que se merece.

Su personaje necesita la silla de ruedas para moverse, lo que implica algunas dificultades añadidas a los retos con los que se encontrará en esta suerte de home invasion, situaciones a las que se enfrenta con inteligencia, fuerza de voluntad e instinto de supervivencia. Chloe no se ve reducida al papel de víctima indefensa, ni es definida por su diversidad funcional, aunque su condición le suponga mayores desafíos.

La fortaleza e ingenio de su personaje te atrapan desde el inicio y no te sueltan el resto del viaje, el cual, gracias a ella, resulta muy satisfactorio. Sarah Paulson siempre está bien, y el papel de manipuladora desequilibrada le sale fenomenal, pero Chloe es lo mejor de Mamá te quiere. Y Kiera Allen es toda una revelación, ojalá tengamos la suerte de seguir viéndola en pantalla.

