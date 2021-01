'Bruja Escarlata y Visión', un cóctel perfecto entre comedia, sugerente misterio y homenaje a la TV

Desde que vimos los primeros tráilers de Bruja Escarlata y Visión intuimos que iba a ser algo especial. La primera serie de Marvel en Disney+ se aleja de todo lo que habíamos visto del universo superheroico en el cine; cumple, sorprende y muestra muchísimo potencial en sus dos primeros episodios, en los que funcionan con la precisión de un reloj sus tres propuestas principales, la comedia, el homenaje a la televisión y el irresistible misterio que nos invita a resolver.

Si alguna vez habéis podido ver episodios de series como El Show de Dick Van Dyke o Embrujadas (si no, os invito a buscar vídeos en YouTube. Ojalá Disney+ los incorpore en su catálogo) comprobaréis cómo el enorme trabajo de ambientación e interpretación del equipo consigue capturar el espíritu de las comedias de la época. Todos los actores están fabulosos, pero se nota que la química entre Elizabeth Olsen y Paul Bethany es explosiva. Ese es uno de los principales ingredientes para que funcione una comedia, y esta serie es comedia durante gran parte de su metraje, en realidad varias, porque en cada episodio se revisitan las más representativas de cada década televisiva.

La química es importante, porque ya en el primer episodio se consigue esa cosa que a veces parece inalcanzable, que sintamos que los personajes que nos presentan realmente existen en ese mundo, que tienen vida propia. En términos televisivos, parece que llevan varias temporadas en emisión, y se crea un sentimiento de familiaridad tal, que sentimos que las hemos visto todas. Nos creemos a Wanda y Visión como una pareja feliz que está intentando llevar una vida corriente mientras oculta sus poderes de sus vecinos. Sus aventuras son divertidas y se sienten reales en ese universo, y eso hace que cuando la realidad empieza a encontrar grietas para colarse, el efecto emocional sea tan intenso, porque lo hace cuando estamos cómodos en la primera capa del relato y nos descoloca su fragilidad.

Bruja Escarlata y Visión en el segundo episodio de la serie. Disney+

Bruja Escarlata y Visión en una serie dentro de una serie, y tanto la una como la otra tienen varias capas. A veces es una sitcom tradicional, en otras es The Twilight Zone y en las demás es una pesadilla lynchiana, todo en 30 minutos en los que los lectores de cómics podrán cazar pistas y huevos de pascua en logos, nombres, en los accesorios del vestuario de los personajes y, por supuesto, en los anuncios ficticios pagados por HYDRA que forman parte de la narración. Su extraño cóctel mezcla la comedia ambientada en los años 50 y 60 con la amenaza latente de algo inquietante que está ocurriendo tras bambalinas, una combinación que consigue que todos caigamos en su hechizo.

Desde los inicios de la televisión las comedias familiares han sido un refugio de los problemas de la vida diaria, un lugar en el que cualquier conflicto se resuelve en media hora, y al que la semana siguiente podemos volver con la tranquilidad de que, pase lo que pase, todo seguirá igual. Para alguien que nunca ha tenido nada parecido a una vida corriente, el mundo idealizado de una comedia de los años 50, con sus casas perfectas con vallas blancas, parece un lugar de ensueño. Y la vida de Wanda no solo no ha sido corriente, siempre ha estado marcada por la tragedia, así que entendemos que un cambio de aires (género) que la aleje lo máximo posible del drama, la acción y el abismo existencial es lo que buscaría. No sabemos qué giros y revelaciones nos esperan esta temporada, pero desde el punto de vista del desarrollo de los personajes este recurso parece más que justificado.

Si no conoces a estos personajes porque no has seguido las películas de Los Vengadores, no te preocupes, también puedes ver la serie. Si quieres saber de dónde vienen los poderosos Bruja Escarlata y el androide Visión, puedes leer nuestra guía, pero si no, lo único que realmente necesitas saber es que ella ha sufrido una gran pérdida y que cuando empieza la serie está lidiando con una experiencia muy traumática, por lo que el universo ficticio de la televisión (WandaVision) que se ha creado para la serie dramáticamente tiene, sin que sepamos en este momento cuál es su origen, todo el sentido del mundo.

Los dos primeros episodios de 'Bruja Escarlata y Visión' están disponibles desde el 15 de enero en Disney+.

