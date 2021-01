Crítica: 'Star Trek: Lower Decks', entre el homenaje trekkie y 'Rick y Morty'

Si el universo de Star Wars está más vivo que nunca gracias a The Mandalorian y todas las series basadas en el mundo creado por George Lucas a las que ha dado luz verde Disney+, el de Star Trek no se queda pasos muy atrás. Tras el estreno en 2017 de Discovery, la primera serie después de un parón de más de una década que tuvo la saga (Enterprise finalizó en 2005), CBS All Access ya ha alumbrado los cortos Short Treks, el regreso el pasado año del mítico Capitán de la USS Enterprise Jean-Luc Picard, y este 2021 lo inicia con Lower Decks, una jugada muy diferente a las que tienen acostumbrados a los fans de la saga.

La última temporada de La nueva generación dedicaba un episodio, titulado Lower Decks en su versión original y Cubiertas inferiores en castellano, a cuatro jóvenes oficiales subalternos de la Enterprise alejados del puente de mando, para retrarar cómo era ese otro mundo, observando a los protagonistas desde otro punto de vista que no habían mostrado anteriormente en ninguna serie. Recogiendo esa idea que sembraba una de las mejores etapas que ha dado Star Trek, nace esta serie animada con Mike McMahan como creador, en la que el foco se coloca sobre los más outsiders de la nave menos importante de toda la flota estelar, para retratar sus aventuras y desventuras dentro del cosmos trekkie.

El puente de mando de la USS Cerritos. Amazon Prime Video

La elección de McMahan por parte de Alex Kurtzman, supervisor del desarrollo y expansión de la franquicia en televisión, para encargarse de esta arriesgada apuesta es de todo menos casual. Sus últimos créditos van de la sala de guionistas de la genial y loca Rick y Morty, donde ha firmado algunos de sus mejores eposodios, al estreno el pasado año de su primera ficción Solar Opposites (que traerá Disney+ a España con el estreno de Star). El guionista, fanático reconocido de Star Trek, y con gran experiencia en la animación y el género, despliega de nuevo todo su estilo, muy reconocible, construyendo una serie más liviana, intrascendente y sobre todo disparatada, pero también más entretenida y divertida de lo que suele ser habitual en la saga.

La franquicia creada por Gene Roddenberry siempre se ha diferenciado, tanto en su original como en sus predecesoras, por poner a la ciencia ficción al servicio de lo antropológico, para así analizar, exponer y debatir sobre el ser humano, sus razas, culturas, costumbres y religiones. Lo que nos hace diferentes pero a la vez nos une. Alejándose de su uso más habitual: como elemento de evasión made in Hollywood. En este sentido, Lower Decks viene a subvertir todos los elementos que podemos llamar clásicos. Pero lo hace a la par que intentar beber, con cierto acierto, de la esencia mitológica trekkie, navegando siempre en esa dirección, con la salvedad de la "pequeña" digresión.

Los que se acerquen a cada una de las aventuras de las naves de la flota estelar y la Federación por su discurso, o los que estén buscando "la nueva 'Rick y Morty'", aquí no lo van a encontrar, pero sí que hay que concederle a Lower Decks que consigue encontrar su propio hueco y sentido dentro del universo, dándole un soplo de aire fresco y abriéndolo a nuevos espectadores neófitos en el klingon, pero también aunando los suficientes elementos y homenajes a lo clásico para contentar a los fans de siempre.

Star Trek: Lower Deck - Tráiler Oficial | Amazon Prime Video

'Star Trek: Lower Decks está disponible al completo en Amazon Prime Video.

