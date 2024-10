Donald Trump intentó evitar su estreno, pero llega a los cines la película sobre su vida: esta la escena más polémica

'The Apprentice': la película que Donald Trump no quiere que llegue a cines

Unos dicen que humaniza a Donald Trump otros que se burla de él. Aunque no hay consenso en lo que busca la película The Apprentice, incluso después de leer varias entrevistas del director iraní Ali Abbasi, los abogados del expresidente intentaron boicotear e impedir su distribución en Estados Unidos, porque no querían correr riesgos en año de elecciones.

Aunque el equipo legal del candidato republicano envió en mayo (durante la premiere en el Festival de Cannes) una carta de cese y desistimiento a los productores de la película para impedir la venta de los derechos de distribución y el estreno en su país, sus movimientos resultaron infructuosos. La película llegará a salas el mismo día que en España, el 11 de octubre, un mes antes de las elecciones presidenciales.

La controvertida película biográfica, de producción independiente, está protagonizada por Sebastian Stan como Trump durante sus primeros días como magnate inmobiliario en la década de 1980, mientras asciende al poder bajo la guía del abogado y manipulador político Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong, de Succession.

Ambientada durante los primeros años de la carrera empresarial de Trump, en la década de los 70, la película se centra principalmente en la relación de Trump y Roy Cohn, un fiscal de la ciudad de Nueva York que se destaca por trabajar con el senador Joseph McCarthy durante el Segundo Terror Rojo.

Se describe como "una narrativa de mentor-protegido que documenta el inicio de una dinastía estadounidense y aborda temas que incluyen el poder, la corrupción y el engaño".

The Apprentice será distribuida en Estados Unidos por Briarcliff Entertainment, fundada por Tom Ortenberg, responsable de éxitos como Spotlight o Nightcrawler cuando estuvo a cargo de Open Road Films.

La escena más polémica

Además de mostrar su evolución hacia el magnate negociador y triunfador que tanto caló en la sociedad, también enseña sus estrategias empresariales poco legales, acciones corruptas, el abuso de pastillas para adelgazar, liposucciones, injertos de cabello y una de las escenas más polémicas: la violación de su primera esposa Ivana (Maria Bakalova).

Esta escena ha sido objeto de atención debido a su fuerte carga emocional y el contexto histórico, ya que Ivana había acusado a Trump de violación durante sus procedimientos de divorcio, aunque luego se retractó de esta acusación en 2015.

El escritor del guion, Gabriel Sherman, argumentó que la inclusión de esta escena era fundamental para entender el carácter de Trump y su evolución. El director, Ali Abbasi, también señaló que es un intento de mostrar la complejidad del personaje, centrándose en los desequilibrios de poder en sus relaciones personales.

La película incluye otras escenas controvertidas, en las que, por ejemplo, se ve a Trump abusando de las anfetaminas para adelgazar y sometiéndose a una liposucción y a cirugía plástica para disimular su calvicie.

'The Apprentice'

La escena de la violación se basó en actas del proceso de divorcio. En una declaración bajo juramento, Ivana acusó a Trump "de violación y de arrancarle el pelo a puñados", hecho que afirmó ocurrió cuando estaba él furioso porque no había salido bien un procedimiento de cirugía estética capilar.

En 2016, en época de elecciones, Ivana emitió un comunicado "para aclarar las declaraciones realizadas durante su proceso de divorcio en 1989".

Explicó que no utilizó el término "violación" en sentido literal o penal y que lo hizo en un momento de gran emoción. Ivana declaró: "Donald y yo somos los mejores amigos, y juntos hemos criado tres hijos a los que queremos y de los que estamos muy orgullosos. No tengo más que afecto por Donald, y le deseo la mejor de las suertes en su campaña".

"Recientemente he leído unos comentarios que se me atribuyen de hace casi 30 años, en un momento de gran tensión durante mi divorcio de Donald", dijo. "La historia carece totalmente de fundamento. Donald y yo somos los mejores amigos y él nunca me violaría".

Otras declaraciones

"Esta 'película' es pura difamación maliciosa, no debería ver la luz del día, y ni siquiera merece un lugar en la sección de DVD de una tienda de películas de descuento que pronto cerrará. Pertenece a un contenedor de basura", dijo Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump, en un comunicado el pasado mes de mayo.

"La película es un retrato justo y equilibrado del expresidente", dijeron los productores del filme en un comunicado. "Queremos que todo el mundo la vea y luego decida".