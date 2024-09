Está basada en hechos reales: la mejor película de Hitchcock se inspiró en estos asesinatos y un romance de Hollywood

La ventana indiscreta está considerada como la mejor película de Alfred Hitchcock y una obra cumbre en la historia del cine. Su magistral dirección ha influido a decenas de cineastas contemporáneos, y su impacto cultural sigue siendo notable en las nuevas generaciones 70 años después de su estreno, pues ha sido homenajeada tantas veces, que cualquier persona puede identificar la referencia a pesar de que nunca haya visto la obra original.

Estrenada en septiembre de 1954, y protagonizada por James Stewart y Grace Kelly, la trama sigue a un reportero fotográfico con una pierna escayolada que se ve obligado a permanecer en reposo y confinado en casa.

A pesar de la compañía de su novia y de su enfermera, solo consigue escapar del tedio del encierro y la inmovilidad observando desde la ventana de su apartamento con unos prismáticos lo que ocurre en las viviendas de enfrente. Un día, debido a una serie de extrañas circunstancias, empieza a sospechar que uno de los vecinos que observa ha asesinado a su esposa.

'La ventana indiscreta'

Los casos reales que la inspiraron

Aunque el de John Michael Hayes es, en última instancia, un guion original, la historia encontró inspiración en varias fuentes. Un origen que es poco conocido por los espectadores, y que incluye casos de asesinatos reales, un relato corto y el romance entre una estrella de Hollywood y un fotógrafo de guerra.

Si bien La ventana indiscreta no está directamente basada en hechos reales, está inspirada en dos casos reales: el asesinato de Corrine Henrietta Turner y el de Emily Kayeen.

El asesinato de Corrine Henrietta Turner (1910)

El 31 de enero de 1910, Corrine desapareció tras una fiesta en su casa de Londres. En un principio, su marido, el Dr. Crippen, afirmó que había regresado a Estados Unidos y más tarde dijo que había muerto y había sido incinerada en California.

Sin embargo, los amigos de Corrine empezaron a sospechar y la policía acabó descubriendo partes del cuerpo enterradas en el sótano de la casa de los Crippen. El Dr. Crippen y su amante, Ethel Le Neve, huyeron a Canadá, pero fueron capturados tiempo después.

'La ventana indiscreta'

El asesinato de Emily Kaye (1924)

Emily Kaye mantenía una relación con Patrick Mahon, un hombre casado. El 15 de abril de 1924, tras una violenta discusión, Mahon mató a Emily. Después descuartizó su cuerpo e intentó deshacerse de los restos quemándolos e hirviéndolos.

Mahon fue detenido en la estación de Waterloo cuando intentaba reclamar una bolsa que contenía ropa manchada de sangre y un cuchillo. Confesó el asesinato y posteriormente fue juzgado y ejecutado en la horca en septiembre de 1924.

'La ventana indiscreta'

Basada en un relato

La película se basa principalmente en el relato de 1942 It Had to Be Murder, de Cornell Woolrich.

La historia sigue a Hal Jeffries, un hombre confinado en su apartamento de Nueva York debido a una pierna rota durante una sofocante ola de calor veraniega. Aburrido y sin mucho que hacer, Jeffries comienza a observar a sus vecinos a través de la ventana trasera. Se interesa especialmente por las idas y venidas de un hombre llamado Thorwald, que vive al otro lado del patio..

Jeffries empieza a sospechar que Thorwald ha asesinado a su mujer y se ha deshecho de su cadáver. Con la ayuda de su amigo, un detective llamado Boyne, y de su ama de llaves, Jeffries reúne pruebas para demostrar sus sospechas.

'La ventana indiscreta'

Y una historia de amor real

La principal diferencia de la película con el relato en el que se basa, es la introducción de un nuevo personaje: Lisa Fremont, interpretada por Grace Kelly, la novia de Jeffries, que desempeña un papel importante en la investigación.

Para esta trama, Hitchcock se basó en una historia de amor real, la de la actriz Ingrid Bergman -con la que el director había trabajado en tres ocasiones- y el fotógrafo de guerra Robert Capa.

Nacido el 22 de octubre de 1913 en Budapest (Hungría), Capa está considerado uno de los mejores fotógrafos de guerra de la historia. Cubrió cinco grandes conflictos: la guerra Civil Española, la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Árabe-Israelí de 1948 y la Primera Guerra de Indochina.

El trabajo más famoso de Capa incluye su cobertura del desembarco del Día D en Omaha Beach durante la Segunda Guerra Mundial. Fue cofundador de Magnum Photos en 1947, la primera agencia cooperativa de fotógrafos independientes de todo el mundo. Capa murió trágicamente el 25 de mayo de 1954, tras pisar una mina terrestre en Vietnam.

Ingrid Bergman en 'Spellbound'

Capa y Bergman se conocieron en París en 1945. Por aquel entonces, Bergman estaba casada con Petter Lindström, un neurocirujano sueco-estadounidense, por lo que su relación con Capa debía mantenerse en secreto.

Su romance duró dos años en los que Capa se trasladó a Hollywood y participó en producciones cinematográficas. Tras aceptar un papel en Temptation, una película de cine negro de 1946, el fotógrafo de guerra no tardó en darse cuenta de que el estilo de vida del cine no era para él, y empezó a hacer planes para mudarse de California.

Ingrid Bergman, por su parte, estaba dispuesta a divorciarse de su marido para estar con Capa, pero Capa no quería instalarse en una sola ciudad ni vivir atado a los compromisos de un matrimonio. El 25 de mayo de 1954, Capa falleció tras pisar una mina terrestre.

Bergman se divorció y se casó poco después con Roberto Rosselini. Su carrera como actriz continuó durante las dos décadas siguientes, hasta su muerte en 1982.

La película no entra en detalles de la relación, pero toma como inspiración la profesión para su protagonista, fotógrafo de guerra, e introduce a la novia, una hermosa mujer que tiene una vida frente a las cámaras, en este caso como modelo.

'La ventana indiscreta' está disponible en Movistar Plus+, Filmin y SkyShowtime.