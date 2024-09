Brad Pitt y George Clooney derrochan química en esta película que no pasa por cines: estreno directo en streaming

Las nuevas generaciones de actores como Paul Mescal o Timothée Chalamet tienen talento, pero no el estatus de estrellas de figuras como Brad Pitt y George Clooney, que demostraron en la premiere de su última película en el Festival de Venecia que su carisma continúa siendo insuperable.

Por qué la industria del cine no ha propiciado más oportunidades para que estas dos superestrellas compartan escena en pantalla es uno de los grandes misterios de Hollywood. Así lo piensa también Jon Watts (Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: lejos de casa y Spider-Man: No Way Home) guionista y director de Wolfs, que ha reunido a la pareja en esta comedia de acción.

"Han estado juntos en las películas de Ocean's, y están juntos en una escena en Quemar después de leer y nada más. Parece que han coincidido en más películas de las que lo han hecho en realidad", señala Watts en las notas de producción del filme.

Han pasado 16 años desde la última vez que trabajaron juntos y ahora vuelven a iluminar la pantalla con su encanto, atractivo y la divertida química que hay entre los dos, razones que por sí solas ya son un reclamo.

De qué va

'Wolfs'

En Wolfs, Clooney interpreta a un "solucionador" profesional contratado para encubrir un crimen de alto nivel. Pero cuando aparece un segundo agente (Pitt), estos dos lobos solitarios se ven obligados a trabajar juntos y la noche se descontrola de una forma que ninguno esperaba.

El reparto también incluye a Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind y Zlatko Burić.

Jon Watts, Brad Pitt y George Clooney en el rodaje de 'Wolfs'

El tono y las influencias

Según cuenta el director de la película, Pitt y Clooney complementan, juegan el uno con el otro y "tienen un ritmo que es magnético", lo cual era magnífico para el tono que estaba buscando.

"Tuvimos largas discusiones sobre cómo navegar el tono. Lo repasamos, escena por escena: cómo es el tono, cuáles son las referencias, cómo vamos a iluminarlo, cuál es el color", explica Watts, que afirma que Nueva York es un personaje más en la película.

"Me gustaban muchos de los viejos neones que hay por toda la ciudad, colores de neón muy desvaídos, rosas y verdes y rojos extravagantes, queríamos que el escenario no pareciera del todo real, como un sueño de Nueva York. Hay muchas escenas en las que literalmente no hay nadie en la ciudad sólo su coche".

'Wolfs' | Tráiler

Como referencia visual e inspiración, el equipo tenía dos cineastas en particular: el francés Jean-Pierre Melville y Buster Keaton. Del primero se fijaron en sus dramas policíacos, como la elegante Le Samouraï y del genio del cine mudo las largas tomas basadas en sus acrobacias físicas.

"Melville siempre tenía misterio y muchas partes en movimiento que sucedían en silencio. Keaton hacía cosas muy ruidosas -grandes acrobacias- en un solo fotograma. Para nosotros, eso se traducía en mantener la película divertida, tonalmente interesante y compleja, a veces absurda".

Cuándo se estrena

Wolfs se estrena en Apple TV+ el 27 de septiembre.