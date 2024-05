Judi Dench pone en duda la continuidad de su carrera debido a su enfermedad: "Ni siquiera puedo ver"

Judi Dench ha insinuado que su carrera cinematográfica podría haber llegado a su fin debido a sus problemas de salud. Aunque reconoce que no le gustaría tener que retirarse, admite que su situación es cada vez más crítica: "Ni siquiera puedo ver", le contestó a un periodista que le preguntó por sus próximos proyectos en la gran pantalla.

Su último trabajo fue en 2022, en la película El espíritu de la Navidad, junto a Ryan Reynolds, Will Ferrer y Octavia Spencer. Ya entonces admitió que su situación era cada vez más complicada.

La enfermedad que padece le afecta la vista en general durante el rodaje, además de obligarla a memorizar por completo los guiones. En 2022 contó en el programa de Louis Theroux de BBC que sus últimos trabajos los había podido sacar adelante porque tiene "memoria fotográfica: "Si alguien me dice: 'Esta es tu línea...' puedo hacerlo".

[El significado de 'Wake Up Dead Man', la nueva película de 'Puñales por la espalda', y su conexión con la banda U2]

En aquel momento dijo que estaba decidida a no dejar que la enfermedad le arrebatara por completo su carrera. "Tengo que aprender una nueva forma de aprender", dijo a Theroux. "Me he dado cuenta de que necesito saber dónde está en la página. Me enseñaré una manera. Sé que lo haré, siempre que no me tropiece al hacerlo".

Este fin de semana, según informa The Mirror, Dench asistió a un evento en la Chelsea Flower Show, donde reveló que sus problemas de visión han continuado y que afectan su vida diaria. "El otro día centando con mi pareja, David Mills, él tuvo que cortarme la comida porque no podía verla en el plato", reconoció. "Me la cortó y me la dio en un tenedor y así me la comí", dijo.

Judi Dench en 'Belfast'

La enfermedad que padece

Los problemas de visión que padece Judi Dench son consecuencia de la DMAE, la degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad frecuente que afecta a la zona central de la retina y que suele afectar por primera vez a personas de entre 50 y 60 años.

Esta patología provoca un deterioro progresivo de la capa que recubre la retina y de las células de la mácula. Como consecuencia, se produce una pérdida gradual de la visión central y de detalle.

En España, afecta a más de 800.000 personas y representa la primera causa de ceguera en mayores de 65 años en los países industrializados.

Nominada ocho veces al Oscar

A pesar de haberse retirado de los platós, Dench explicó que está ocupada con proyectos fuera de la pantalla: "Nuestro libro ha salido a la venta (Shakespeare: The Man Who Pays The Rent), vamos a ir a la Feria del Libro de Cheltenham y luego voy a hacer tres espectáculos con Gyles Brandreth".

Ha estado nominada en ocho ocasiones en los premios Oscar, la última en 2021 por su papel en Belfast. Se llevó la estatuilla dorada a la mejor actriz de reparto en 1999 con Shakespeare in Love, y ha interpretado el icónico papel de M en ocho películas de James Bond.