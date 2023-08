Así es la primera película que estrenará Kevin Spacey después del juicio por agresión sexual

Kevin Spacey se ha labrado una larga carrera en Hollywood y ha sido aclamado por sus papeles en películas como Sospechosos habituales, Se7en y American Beauty y series como House of Cards. Sin embargo, en los últimos años, su nombre ha estado en el punto de mira por otras razones que poco tienen que ver con su talento como actor.

Después de ser acusado de cometer hasta nueve delitos sexuales contra cuatro hombres, el actor fue declarado "no culpable" el pasado 26 de julio por un jurado en un tribunal de Londres. Y parece que su regreso a la gran pantalla ya tiene una fecha marcada en el calendario.

Spacey estrenará próximamente Control, un thriller británico de bajo presupuesto dirigido por Gene Fallaize, donde interpreta a una presencia amenazante que logra secuestrar el automóvil inteligente de un funcionario del gobierno para vengarse.

La trama oficial

Los detalles oficiales que se han revelado sobre la trama siguen a "la ministra del Interior británica (Lauren Metcalfe) mientras conduce a casa una noche", desvelando además que "mantiene una relación en secreto con el primer ministro (Mark Hampton)".

Por otro lado, descubriremos que "otro hombre (interpretado por Spacey) conoce su secreto e intentará vengarse, conspirando para secuestrar de forma remota su automóvil -que funciona de manera autónoma- para usarlo como arma mortal contra la protagonista".

Tráiler

Según se puede ver en el primer tráiler, Kevin Spacey interpreta a la voz que habla con el personaje al que da vida Lauren Metcalfe. Su objetivo será controlar el vehículo y castigarla por los errores que ha cometido como política.

"Confesar es bueno para el alma. Creo que a tu alma realmente le vendría bien eso... Soy tu juez y tu jurado, y te declaro culpable", le dice la voz a la ministra en las primeras imágenes.

El rodaje

Kevin Spacey en una imagen de archivo.

Según ha desvelado Variety, Spacey rodó su parte, que es solamente de audio, en Londres en diciembre del año pasado. Lo hizo mientras esperaba saber cómo se le declaraba en el juicio que le situó en el punto de mira tras las continuadas acusaciones por conducta sexual inapropiada.

"No me arrepiento de elegir a Kevin, y lo haría todo de nuevo", declaró Fallaize a Variety un día después del juicio. "Cuando nos reunimos con él, dijimos que [la reunión] era tanto para nosotros como para él. Y salimos de allí sintiendo nada más que buenas vibraciones y positivismo y no obtuvimos nada malo de él en absoluto. Así que dijimos: 'Está bien, vamos a por ello'. Es un riesgo, pero siento que vale la pena correrlo".

Fecha de estreno

En el primer tráiler de Control, se anuncia que la película se estrenará "próximamente", aunque Strath Hamilton, codirector ejecutivo de TriCoast Worldwide ha revelado que está teniendo conversaciones con distribuidoras de Estados Unidos y Reino Unido y que "nos gustaría estrenarla en cines en diciembre".

