El nuevo tráiler de 'SAW X' regresa a los orígenes de la saga de terror y trae de vuelta a Jigsaw

Jigsaw, el inventor de las escape rooms más diabólicas que existen, regresará en SAW X, la décima entrega de la mítica saga de terror. Dirigida por Kevin Greutert (montador de las tres primeras entregas de Saw y que ejerció como director en Saw VI y Saw VII), la película se estrena el próximo 29 de septiembre y acaba de presentar su nuevo tráiler.

En él se confirma lo que todos estaban esperando: que Tobin Bell volverá a interpretar a John Kramer, más conocido como el sádico asesino en serie. Y le acompañará Shawnee Smith, que interpretó a la retorcida Amanda en las cuatro primeras películas de la franquicia y dónde recuperará su temible máscara de cerdo.

Esta nueva entrega se sitúa entre los acontecimientos que sucedieron en SAW y SAW II, donde John, desesperado y enfermo, viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curar su cáncer mortal.

Sin embargo, toda la operación resulta ser un fraude para engañar a aquellos más vulnerables. Lleno de rabia y con un nuevo y escabroso propósito, John retomará su trabajo como asesino en serie y dará a probar su propia medicina a los embaucadores. Bajo la atenta mirada de Jigsaw, los jóvenes se enfrentaran a las trampas más ingeniosas, mortales y tortuosas en un visceral y despiadado juego.

El regreso del mítico protagonista

Tobin Bell repetirá como John Kramer, el conocido asesino en serie de la saga. El personaje murió en Saw III, pero reapareció en flashbacks en las películas posteriores, algo que generó especulaciones entre los fans, que antes de que se confirmara, pensaron que Saw X podría ser una precuela.

Kramer es un psicópata que se comunica con sus víctimas a través de Billy, el muñeco de un ventrílocuo, pero no siempre fue un monstruo. De hecho, antes era un respetado ingeniero civil, promotor inmobiliario, esposo y futuro padre. Todo ello antes de que todo su proyecto de vida se arruinase.

En un comunicado, Lionsgate confirmó el regreso de Bell, diciendo: "El regreso de Tobin Bell a la franquicia promueve el objetivo de Lionsgate y Twisted Pictures de lograr una película que captura todo lo que los fans de 'Saw' adoran de la franquicia, al mismo tiempo que les mantiene alerta, adivinando cuáles son las nuevas trampas y tratando de resolver un nuevo misterio".

Delante y detrás de las cámaras

Junto a Bell y Smith, el elenco lo completan Renata Vaca (Midnight Family), Paulette Hernandez (Crown of Tears), Joshua Okamoto (Control-Z), Octavio Hinojosa (Come Play With Me), Synnøve Macody Lund (Ragnarok), Steven Brand (The Sandman) y Michael Beach (Dahmer).

Además, tras las cámaras estará Kevin Greutert, que vuelve a la franquicia como director; y el dúo de guionistas Josh Stolberg y Pete Goldfinger (Saw VIII, Spiral. Saw y la saga Piraña).

