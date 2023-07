Cillian Murphy y su unión a J. Robert Oppenheimer: fue uno de los actores valorados para interpretarlo en una serie

Cillian Murphy parece haber nacido para interpretar al científico J. Robert Oppenheimer, y no sólo en la película dirigida por Christopher Nolan. Resulta que Murphy también pudo haber interpretado al mismo personaje en una miniserie sobre el padre de la bomba atómica.

Manhattan, una serie de la cadena WGN America escrita hace nueve años, se ambientaba en la misma época y se centraba en el proceso que se llevó a cabo en Los Álamos, Nuevo México, para desarrollar una bomba atómica.

Sin embargo, a diferencia del largometraje de Nolan, la serie se centraba principalmente en Frank Winter (John Benjamin Hickey), un profesor de física que dirigía el Proyecto Manhattan. J. Robert Oppenheimer aparecía durante la primera temporada y en algunas ocasiones a lo largo de la temporada 2, que fue la última de la serie.

"Cuando hicimos el casting para elegir al actor de Oppenheimer, pasamos por toda una serie de ideas diferentes", dijo la guionista Lila Byock (The Leftovers) en una entrevista con Vanity Fair.

"Queríamos que Oppenheimer sintiera que poseía cierto carisma innegable, una presencia en escena, pero también que estaba tocando un instrumento diferente. Necesitaba percibirse como alguien extraño, de alguna manera", continuó, revelando que "Cillian Murphy estaba en esa lista".

"Todavía duele el hecho de que no pudimos contar la historia en su totalidad como esperábamos", lamentaba Shaw.

Una interpretación compleja

Por otro lado, la interpretación de Murphy hizo coincidir a gran parte de la crítica, por ser uno de los aspectos más destacados del largometraje estrenado a mediados de julio. Y también fue algo alabado por sus compañeros de reparto.

El coprotagonista de Oppenheimer, Robert Downey Jr., reconoció sobre él: "Nunca he sido testigo de un mayor sacrificio por parte de un actor en mi carrera". Downey Jr. añadió también que "él sabía que iba a ser un trabajo importante cuando Chris le llamó" y que, a pesar de ello, "también tenía la humildad que se requiere para sobrevivir interpretando un papel como este".

"Diríamos: 'Oye, tenemos un fin de semana de tres días'. Tal vez vayamos a buscar antigüedades a Santa Fe. ¿Qué vas a hacer tú?' 'Oh, tengo que memorizar 30,000 palabras en holandés. Pasadlo bien'. Pero esa era la naturaleza de lo que le estaban pidiendo".

Robert Downey Jr. en 'Oppenheimer'

Por su parte, el compromiso de Murphy con el papel fue exhaustivo y habló de su pérdida de peso y de cómo se puso en la piel del personaje al que interpretaba.

"Es como si estuvieras en este maldito tren que solo está bombardeando. Es bang, bang, bang, bang. Duermes unas horas, te levantas y lo vuelves a hacer", dijo Murphy a IndieWire en relación a su interpretación.

"Me movía con una energía de locos; Crucé un límite que me hizo no preocuparme por la comida ni nada. Estaba tan inmerso... Pero estuvo bien porque el personaje era así. Él nunca comía", añadió.

El actor dijo que Oppenheimer alternaba entre cigarrillos y pipas y que moldeó su comportamiento durante el rodaje, diciendo: "Te vuelves un poco competitivo contigo mismo, y eso no es sano. No lo aconsejo".

