Barbenheimer, el cóctel explosivo que convertirá en perfecto el fin de semana de las elecciones

Duelo de titanes en la gran pantalla para el fin de semana de las elecciones del domingo 23 de julio. Por un lado, 'Oppenheimer'; en el otro, ‘Barbie’. Una lucha que promete ser encarnizada porque no sólo está acaparando titulares a diestro y siniestro. El fenómeno es tal que incluso se le ha bautizado con un sobrenombre: ‘Barbenheimer’.

De ahí que durante las últimas semanas no paren de aparecer en redes imágenes y memes mezclando las dos producciones que ‘amenazan’ con romper las taquillas. Y es que ambas películas prometen ser una auténtica ‘bomba atómica’ en la captación de público.

Sobre todo después de que el mismo Cilliam Murphy, protagonista de 'Oppenheimer', haya sido rotundo: “Mi consejo es que la gente vaya a ver las dos películas el mismo día”.

¿Cuáles son los argumentos?

Después de ser expulsada de Barbieland por no ser una muñeca de aspecto perfecto, Barbie parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad. Y, como decía el presentador de un popular programa de televisión, hasta aquí puedo leer.

Barbenheimer

Quienes estén interesados en saber más, deberán acudir a las salas de cine para ver el estreno de ‘Barbie’. La película dirigida por Greta Gerwing tiene como protagonistas a Margot Robbie y a Ryan Gosling como Barbie y Ken, respectivamente.

El otro gran estreno del fin de semana es ‘Oppenheimer’. En este caso, el físico J Robert Oppenheimer trabaja con un equipo de científicos durante el Proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica. Dirigida por Christopher Nolan, está protagonizada por Cilliam Murphy y Emili Blunt.

¿Cómo se desarrolla ‘Barbenheimer’?

‘Barbenheimer’, como es de perogrullo, no tiene argumento. Entre otras razones, porque como película no existe. Pero si tiene un amplio desarrollo en redes sociales debido al particular duelo del que ya hemos hecho referencia.

Así, por ejemplo, podemos ver a Cillian Murphy (en el papel del físico J. Robert Oppenheimer) y Margot Robbie (en el papel de Barbie) bailando en plan ‘La La Land’. En otro meme, el físico sostiene sobre su hombro a Barbie, como si fuera Kent, pero con un fondo que cambia las palmeras sobre un fondo azul por esas mismas palmeras arrasadas por el impacto de la bomba atómica.

También hay carteles en los que se mezclan todos los protagonistas de ambas películas, o en los que el físico y Barbie viajan tranquilamente en el coche de ella (aunque con el título de ‘Barbie. El destructor de mundos’).

En otro, se ve al físico con sonrisa maliciosa y, de fondo, el hongo de la bomba atómica (eso sí, rosa) con el siguiente lema: “Vamos Bobby. Vamos a la fiesta”.

La lista comienza a ser interminable: Barbie saludando desde un tejado al hongo de la bomba atómica; Barbie y Kent huyendo en su coche de los efectos de dicha bomba; la bomba H cayendo en la casa de Barbie…

Incluso hasta Tom Cruise ha entrado en este juego de ‘Barbenheimer’, elaborando un vídeo en el que se transforma de uno de los personajes en el otro.

Barbenheimer

Son dos películas completamente opuestas. Es el mundo rosa de la muñeca con el mundo negro del desarrollo de una bomba que mató a miles y miles de personas. Habrá que ver quien acaba siendo el ganador tanto en taquilla como en audiencia de este particular duelo.

