Todo lo que sabemos de ‘Twisters’, la secuela del icónico blockbuster sobre catástrofes de los 90

Twister es una de las películas sobre desastres naturales más exitosas de todos los tiempos y más de veinticinco años después de arrasar en taquilla, volverá a los cines con su secuela Twisters, que tiene previsto estrenarse el 19 de julio de 2024.

El largometraje de 1996 estaba protagonizado por dos grupos de científicos, que siguen a las tormentas y tornados para estudiar su comportamiento y compiten por ser los primeros en conseguir resultados. El objetivo que tienen es analizar la mayor tormenta de Oklahoma en el último medio siglo.

Aunque el impacto que tuvo a nivel cultural no fue tan grande como el que alcanzó en taquilla, la película fue un gran éxito cuando se estrenó y era cuestión de tiempo que se valorase la posibilidad de regresar con una segunda parte, algo que ya es una realidad.

[Quentin Tarantino revela por qué en sus películas no hay escenas de sexo]

El blockbuster de los 90

Twister fue una superproducción de la compañía de Steven Spielberg Amblin Entertainment junto a Universal Pictures y Warner Bros., que contaba con Jan de Bont (Speed) como director y con Michael Crichton (Jurassic Park) como guionista principal.

Estaba protagonizada por Helen Hunt y Bill Paxton -que falleció en 2017-, que interpretaban a dos cazadores de tormentas y a una pareja al borde del divorcio y no solo fue un gran éxito que recaudó 494 millones de dólares en la taquilla mundial, sino que también fue aplaudida por sus innovadores efectos especiales, por los que fue nominada al Oscar -además de incluirse entre las que optaban al premio de Mejor sonido-.

De qué irá 'Twisters'

'Twister' (1996)

Aunque lo que más llamaba la atención de Twister eran sus efectos especiales, la película también conquistó al público a través del romance que viven sus protagonistas. El largometraje comienza con los dos en medio de un divorcio, pero ambos aprenden a dejar a un lado sus diferencias, dándole más importancia a la obsesión que comparten: los tornados.

Por su parte, Twisters aún mantiene su trama principal en secreto, aunque ya ha sido descrita como "un nuevo capítulo" escrito después de su predecesora y como "una actualización de la película de 1996".

[Adelanto de 'Los tres mosqueteros: D'Artagnan', la versión definitiva del clásico de aventuras]

Delante y detrás de las cámaras

El remake que continúa con la historia es una producción de Universal Pictures, en la que no estará involucrado ningún miembro del equipo que participó en la película original. La nueva producción estará dirigida por Lee Isaac Chung, nominado al Oscar por Minari, a partir de un guion de Mark L. Smith (El renacido), y también se sabe que Daisy Edgar-Jones (Normal People) será la actriz principal.

Lo último que se ha anunciado sobre el proyecto es que Glen Powell (Top Gun: Maverick) está en negociaciones para protagonizar la película junto a Daisy Edgar-Jones.

[“Nunca nos dejarán hacer esta película”: Margot Robbie confiesa su reacción al leer el guion de ‘Barbie’]

Twisters está producida por Frank Marshall y Pat Crowley (Jurassic World Dominion) y por de Warner Bros. Pictures, junto a Sara Scott de Universal y Jacqueline Garell de Kennedy/Marshall Company.

La secuela que fracasó

Antes de que se confirmase la puesta en marcha de Twisters, hubo otro intento de revivir el blockbuster por parte de Helen Hunt. En una entrevista con Andy Cohen en Watch What Happens Live, la actriz reveló que surgió la idea de traer de vuelta la historia con un elenco multirracial de cazadores de tormentas.

Helen Hunt y Bill Paxton en 'Twister'.

Hunt contó que planeaba coescribir el guion junto a Daveed Diggs (Hamilton) y Rafael Casal (Loki), con quienes trabaja en la serie de televisión Blindspotting, pero que finalmente el estudio rechazó la idea, hasta el punto de ni siquiera querer reunirse para hablar sobre ello.

Tiempo después, Daveed Diggs confirmó esto mismo en otra entrevista con Insider. "No voy a entrar en eso, porque probablemente voy a recordar mal las cosas", dijo Diggs. "Pero todo lo que diré es que hubo una oportunidad en la que estábamos hablando de eso y no sucedió, y las razones por las que no sucedió son algo oscuras y turbias. Pero turbias en el sentido en que ya sabemos cómo es la industria", añadió.

[Ben Affleck no quiso que Michael Jordan apareciese en 'AIR': estas fueron sus razones]

"Traté de hacerlo", reveló Hunt en 2021. "Con Daveed [Diggs], Rafael [Casal] y yo escribiéndolo, y todos los cazadores de tormentas siendo personas negras, y no lo hicieron. Iba a dirigirlo... Apenas pudimos conseguir una reunión, y esto fue en junio de 2020 cuando se hablaba de diversidad. Habría sido genial".

"Había una HBCU [Universidad y colegio históricamente de personas negras] donde queríamos que se llevara a cabo, y un club de ciencia espacial", agregó Hunt. "En esta, tiraban cohetes al tornado. Iba a ser genial", insistió.

Sigue los temas que te interesan