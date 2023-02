La película en la que Alec Baldwin mató a la directora de fotografía por accidente reanuda su rodaje

Después de muchas idas y venidas, Rust retomará su rodaje la próxima primavera. Así lo han confirmado los productores de la película, anunciando que la película completará su fase de producción en el Yellowstone Film Ranch en Montana.

Alec Baldwin sigue a bordo del proyecto en el papel principal, a pesar de enfrentarse a un cargo de homicidio involuntario en Nuevo México por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

El pasado mes de octubre, los cineastas anunciaron que su objetivo era terminar la película, cuyo rodaje se suspendió después del incidente, que tuvo lugar en octubre de 2021. Uno de los cambios más importantes de la producción es la incorporación de Matthew Hutchins en las labores ejecutivas.

[Alec Baldwin, señalado por Hollywood: la precariedad y falta de seguridad en 'Rust' cercan al productor]

Cuando tuvo lugar el suceso, apenas se había rodado la mitad de Rust y el equipo técnico ya dejó claro que no regresarían a Nuevo México para reanudar la producción. El nuevo lugar de rodaje será Montana que, al igual que Nuevo México, ofrece un incentivo fiscal para la producción de películas, que oscila entre el 20 % y el 35 % de los costes de producción.

Allí también se ha rodado Yellowstone, la exitosa serie de Estados Unidos que por fin llegará a España el 28 de febrero, al catálogo de SkyShowtime.

Alec Baldwin en 'Rust'

El Yellowstone Film Ranch se inauguró en junio de 2020 y está especialmente diseñado para filmar westerns. También se han rodado allí otras películas como Murder at Yellowstone City y The Old Way, protagonizada por Nicolas Cage.

La producción emitió un comunicado de parte de Richard Gray, Carter Boehm y Colin Davis, fundadores de Yellowstone Film Ranch. "La dedicación y la pasión de todo el equipo de producción de Rust para honrar la visión de Halyna nos ha conmovido profundamente", dijeron.

"Hemos aprendido mucho sobre Halyna como amiga y colega, la profundidad de su arte y el impacto duradero que tuvo en tantos. Nos sentimos honrados de desempeñar un papel en la realización de su visión y llevar adelante su inspirador legado a través de la defensa de esta película".

Joel Souza, el director que resultó herido en el tiroteo, también se expresó en un comunicado: "Estoy profundamente agradecido a Richie, Carter y Colin por la invitación al Yellowstone Film Ranch en Montana. Su amistad inquebrantable, su apoyo y ahora su asociación para completar Rust y honrar a Halyna significan mucho para mí y para todo nuestro equipo de producción".

[La familia de la mujer que mató Alec Baldwin demanda al actor por negligencia]

"La belleza de Montana supera las palabras, y la cálida hospitalidad y la amabilidad que me brindaron a todas las personas que conocí han sido a la vez aleccionadoras e inspiradoras. Es un privilegio trabajar con tan buenos socios mientras logramos esto en nombre de Halyna", concluyó.

Por otro lado, Baldwin y la armera de Rust, Hannah Gutiérrez Reed, acudirán el viernes a la corte de Santa Fe. Se espera que Baldwin comparezca en persona en una audiencia preliminar y todo apunta a que la producción se completará antes de que tenga lugar la audiencia.

Los cineastas a cargo de la película también anunciaron que se llevará a cabo el rodaje de un documental sobre la vida de Hutchins y la producción de la película.

Sigue los temas que te interesan