Todo lo que debes saber de la serie 'Loki' para entender ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumanía’

Que en el Universo Cinematográfico de Marvel todas las piezas estén conectadas le da un valor añadido a sus series y películas. También tiene desventajas, porque le exige a sus fans seguir el ritmo de decenas de títulos cuyos protagonistas no le interesan por igual, una realidad a la que se han enfrentado los espectadores de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía que no han visto la serie Loki.

Después de una Fase 4 un poco difusa, la primera película de la Fase 5 ha confirmado al gran villano de esta etapa: Kang el Conquistador. El personaje interpretado por Jonathan Majors es con creces lo más destacado de un estreno que apunta a desastre y, aunque el carisma y talento del actor son suficientes para transmitir la gran amenaza que representa, la película protagonizada por Paul Rudd asume que el espectador viene con los deberes hechos de casa.

En Loki se pusieron sobre la mesa algunas piezas importantes para empezar a armar el puzle de la guerra de los multiversos, y Ant-Man 3 no cree necesario dedicarle tiempo a explicar algunos conceptos como las variantes, quién es Kang, cómo manipula el tiempo y el espacio o si había aparecido en el UCM. Si no habéis visto Loki en Disney+ o no recordáis que pasó al final (como sería normal cuando ha pasado más de año y medio desde su estreno) esta guía os puede ser de utilidad.

Qué son las "variantes"

Cuatro variantes de 'Loki'.

Lo primero que hay que tener en cuenta en la serie es que ese Loki no es el personaje evolucionado que vimos morir a manos de Thanos, sino el de la primera película de Los Vengadores: el que huye con el Teseracto cuando Tony Stark y el equipo al completo viajan atrás en el tiempo para recuperar las Gemas del Infinito en Endgame.

La serie empieza justo después de ese momento, con esa versión de Loki siendo capturado por la Agencia de Variación Temporal (AVT), que está encargada de mantener intacta la Sagrada (y única) Línea Temporal, y corregir todos los incidentes que puedan originar una línea alternativa. Como la que creó Loki en el momento que tomó la decisión de robar el poderoso artefacto, y que lo convirtió automáticamente en una "variante" del Loki que murió en Endgame.

En el transcurso de la serie ese Loki se encuentra con otras variantes de sí mismo que en diferentes momentos del tiempo realizaron alguna acción que cambió el curso del destino. Esas variantes pueden tener diferentes edades, apariencia y género. Una de ellas variantes es Sylvie (Sophia Di Martino), con quien Loki se une para encontrar al jefe de esa Agencia con el objetivo de acabar con ese régimen y recuperar la libertad.

Kang el Conquistador en 'Loki'

"El Que Permanece", la variante de Kang que vimos en 'Loki'

En el último episodio de la primera temporada de la serie, Loki y Sylvie se enfrentaron, por fin, al mago de Oz de esta historia, el hombre detrás de la cortina. Habitando la Ciudadela del Fin de los tiempos encuentran al creador de la AVT y guardián de la Sagrada Línea Temporal, un conquistador del siglo XXXI, que se hace llamar "El Que Permanece" (He Who Remains), que es en sí mismo una variante distinta del Kang que aparece en la película de Ant-Man.

Según les cuenta a Loki y Sylvie, a pesar de haber anulado el libre albedrío en la línea temporal en la que se encuentran, él es el mal menor. "Si creéis que soy malvado, esperad a conocer mis variantes", les dice.

Todas las variantes de Kang fueron los primeros en demostrar la teoría de los multiversos en el futuro y descubrieron una forma de viajar en el tiempo a través de todas esas líneas alternativas. Al principio, compartieron ideas y tecnología, pero algunas variantes descubrieron nuevos mundos que vieron como territorios por conquistar.

Así estalló una guerra entre multiversos, en la que cada variante luchó por preservar el suyo y destruir los demás. La más poderosa de todas esas variantes es Kang el Conquistador, que amenazó con acabar con toda la vida en el multiverso.

Sylvie y Loki en el final de temporada.

"El Que Permanece", la variante de Kang que aparece en Loki, les cuenta que consiguió derrotar a el Conquistador armando a una bestia llamada Alioth, capaz de devorar el tiempo y el espacio. Una vez puso fin a la guerra, aisló una única línea temporal y creó la Agencia de Variación Temporal para evitar cualquier bifurcación de la línea del tiempo.

También dice estar cansado y le ofrece al dúo la opción de gobernar ellos mismos la Agencia para garantizar la armonía cósmica. Les advierte que si por el contrario deciden matarlo, desatarán el caos y destruirán lo que él había conseguido, reabriendo líneas temporales alternativas en cada una de las cuales hay una variante igualmente poderosa de Kang. Y en una de ellas estará la que amenaza con destruir el multiverso entero.

Como ya habréis imaginado, al final Sylvie mata a "El Que Permanece", abriendo así la puerta al caos multiversal. En Ant-Man y la Avispa: Quantumanía hemos conocido a otra de las variantes de sus variantes, pero aún no hemos visto a la más poderosa: el Conquistador.

