Clip en exclusiva de 'Tár', el esperado regreso al cine de Todd Field con Cate Blanchett como protagonista

Han pasado quince años desde que Todd Field dirigió su última película, pero por fin ha regresado a los cines con TÁR, un largometraje que se estrena en España el próximo 27 de enero. La película se proyectó por primera vez en el Festival de Venecia, de donde salió con el premio de interpretación para Cate Blanchett y ha causado sensación entre el público y la crítica, situándose como una firme candidata a ser nominada en los premios Oscar.

En esta ocasión, el director de En la habitación y Juegos secretos contará la historia de la mundialmente famosa Lydia Tár, una directora de orquesta que está a solo unos días de grabar la sinfonía que la llevará a las alturas de su ya formidable carrera. A su lado está su brillante y encantadora hija adoptiva Petra, de seis años, que tiene un papel clave en la tarea. Cuando todos los elementos parezcan conspirar contra Lydia, la joven se convertirá en un apoyo esencial para su madre en apuros.

"Escribí el guion pensando en una sola actriz, en Cate Blanchett. Si hubiera rechazado el papel, la película no se habría realizado. Mi comentario no sorprenderá a los espectadores, a los cinéfilos y a otros. No cabe duda de que es la gran maestra de su arte. Pero incluso así, la genial habilidad y verosimilitud de Cate nunca dejaron de sorprenderme mientras rodábamos", explicaba el director sobre su aclamada colaboración con la australiana.

"Podía con todo. Es imposible describir adecuadamente lo que significa tener el privilegio de trabajar con una artista de su calibre. Solo puedo decir que en todos los aspectos, esta película es de Cate".

TÁR es una película sobre el ensayo y el proceso y con ella, el cineasta quería mostrar la mecánica de dicho proceso. "Al situar a un personaje en este ambiente me preocupaba que las personas que realmente viven en él pudieran tachar la película de falsa y acusarnos de enseñar una versión edulcorada de la tremenda disciplina requerida", contaba el director.

Cate Blanchett en 'TÁR'.

"Era esencial que el trabajo del director de orquesta tuviera una auténtica importancia en la narración y que no se limitara a ser el telón de fondo para otra cosa. Encontré la solución leyendo el libro de John Mauceri sobre la dirección de orquesta. Me puse en contacto con él y caí bajo el encanto de un verdadero maestro".

Con TÁR, Focus Features (una división de Universal que ha producido películas como Brokeback Mountain, Una joven prometedora y ¡Olvídate de mí!) dio libertad creativa absoluta a ambos, siempre y cuando no se pasaran de cierto presupuesto.

Blanchett está acompañada en el reparto por tres actrices europeas como la alemana Nina Hoss, que interpreta a su esposa, Sharon Goodnow; la francesa Noémie Merlant como su asistente, Francesca Lentini; y la debutante británica Sophie Kauer, una músico sin experiencia interpretativa previa que se pasó horas y horas viendo tutoriales para aprender a actuar con Michael Caine.

Detrás de las cámaras el nombre más importante es el de Hildur Guðnadóttir, la compositora que ganó el Oscar por Joker que este año también estrenará Ellas hablan, de Sarah Polley.

