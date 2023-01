Avance en exclusiva de 'Decision to Leave', la aclamada nueva película de Park Chan-Wook

Clip en exclusiva de 'Decision to Leave', la nueva película de Park Chan-wook

La cita ineludible con la cartelera de estrenos de este fin de semana es Decision to Leave. Este viernes 20 de enero llega a salas el esperado nuevo trabajo de Park Chan-Wook, el director surcoreano que nos ha dado joyas cinematográficas como La doncella, Stoker y Old Boy, que regresa con este sorprendente thriller romántico con el que ganó la Palma de Oro al mejor director en el Festival de Cannes 2022.

Aclamada por la crítica internacional, esta magnética propuesta combina thriller, intriga y romance en un cóctel sensual, potente y elegante. Con la extrema belleza de la composición de sus planos y su puesta en escena, el surcoreano demuestra una vez más el virtuosismo que le caracteriza, y que lo ha convertido en uno de los cineastas más personales e influyentes del cine contemporáneo.

Protagonizada por el actor surcoreano Park Hae-il (The Host, Memories of murder) y la actriz china Tang Wei (Deseo, peligro) -ambos magníficos en sus interpretaciones-, Decision To Leave sigue a un detective dedicado e insomne durante la investigación en la que se le encarga investigar la muerte de un hombre en una remota montaña. En el proceso empieza a desarrollar una fuerte e irresisitible atracción por la principal sospechosa del crimen: la esposa de la víctima.

Fotograma de 'Decision to Leave'

En palabras de su director, esta película es una historia de amor que narra "el nacimiento y destrucción de una relación". También un relato sobre la pérdida que ha elegido contar "con gracia y sutileza" en lugar de "sumirnos en la tristeza", apuntó Chan-Wook.

Decision to Leave está en la shortlist de la categoría de película internacional de los Premios Oscar, cuyas nominaciones se anunciarán el 24 de enero. Antes, el jueves 19, conoceremos las de los premios BAFTA, en las que está en preseleccionada en las categorías de mejor dirección, guion original, montaje y película internacional.

La película ha triunfado en los reputados Premios Blue Dragon, que reconocen la excelencia cinematográfica de Corea del Sur, donde consiguió los premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion, Mejor Actriz (Tang Wei), Mejor Actor (Park Hae-Li) y Mejor Música. El filme también participó en la Sección Oficial de la SEMINCI, donde se llevó el premio a Mejor Montaje, uno de los apartados en los que brilla esta película, que tiene unas transiciones realmente memorables.

'Decision to Leave', estreno el 20 de enero.

Además, ha ganado los premios a Mejor Película, Mejor Actriz (Tang Wei), Mejor Actor (Park Hae-Li) y Mejor Música en los premios Buil Film, organizados por el periódico Busan Ilbo y que fue uno de los primeros cinematográficos de Corea del Sur. También fue nominada a Mejor Película Internacional en los premios British Independent Film y a Mejor Guion en los premios Asia Pacific Screen.

'Decision To Leave' llega a las salas de cine de España el 20 de enero.

