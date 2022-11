Olivier Dahan quiere hacer justicia a la figura de Simone Veil, superviviente del Holocausto, la primera mujer en presidir el Parlamento Europeo y una de las figuras claves en la historia del siglo XX. Simone, la mujer del siglo se estrena en España el 9 de diciembre y SERIES & MÁS adelanta en exclusiva el primer tráiler de este drama histórico protagonizado por la ganadora del César Elsa Zylberstein (Hace mucho que te quiero), una de las principales impulsoras del nuevo proyecto biográfico del director de La vida en rosa y Grace de Mónaco.

La extraordinaria vida de Simone Veil, icono de la política y sociedad francesa promete ser un retrato íntimo y épico de una mujer singular que revolucionó toda una época defendiendo un mensaje humanista que pervive hasta hoy. Esta historia sobre una mujer que desafió y transformó toda una época acumula más de 500.000 espectadores en tan solo 2 semanas y sigue entre las tres producciones más vistas en el país vecino desde su estreno.

Icono irrepetible en la lucha por los derechos de la mujer, y europeísta convencida, Simone Veil vivió una infancia marcada por la tragedia de los campos de concentración de Auschwitz, y pasó a la historia gracias a su lucha permanente contra la barbarie y a favor igualdad. Veil impulsó la ley que despenalizó el aborto en Francia en 1972, tras una larga travesía llena de negociaciones y debates ante una asamblea abrumadoramente masculina. Simone Veil se convirtió en la primera mujer en ser nombrada ministra en Francia y presidenta del parlamento europeo.

Tráiler en exclusiva de 'Simone, la mujer del siglo', el biopic de la pionera política francesa

"Cuando acabé de escribir el guion de La vida en rosa, quise hacer una trilogía de retratos en la que figuraban sucesivamente, un artista, una actriz y una política. Elsa Zylberstein vino a verme, cuando yo ya no quería hacer películas, para sugerirme que dedicara una película a Simone Veil. Era la oportunidad de terminar esta trilogía que habla de asuntos, y no sólo de personajes, que me interesan, por no decir que me obsesionan", explica el director Olivier Darhan sobre su conexión con el biopic.

"Hacer el retrato cinematográfico de una persona es una forma de acercarse a la Historia del país, o de una época, de desarrollar temas sociales y psicológicos, de reescribir una historia con un punto de vista concreto y personal. En realidad es lo contrario de una película biográfica. Los productores de la película lo comprendieron y confiaron en mí".

Elsa Zylberstein es Simone Veil en la película de Olivier Darhan.

La actriz Elsa Zylberstein sentía una conexión muy especial con el personaje. "Quería que las generaciones más jóvenes la conocieran porque es todo un ejemplo de mujer comprometida, moderna y única... Forma parte de la Historia, pero creo que es accesible para todo el mundo".

Según la actriz, "Simone Veil representa un ejemplo y un modelo de resiliencia, coraje, fuerza y humanidad. Pertenece a todo el mundo, pero a veces la miramos desde lejos, como si fuera un monumento. La película le devuelve la humanidad que yo presentía en ella, y también su fuerza y sus debilidades que no todo el mundo percibía a primera vista".

