Las películas de estreno más esperadas en noviembre (2022): de 'Black Panther: Wakanda Forever' a 'Bardo'

Noviembre promete ser un mes fantástico para los amantes del cine que no tengan suficiente con la potente batería de estrenos que nos traeran las series. En el menú aparecen varias películas españolas destinadas a estar en los Goya, dos esperadas secuelas, titulos que han causado sensación en el circuito de festivales y el regreso al cine de grandes nombres.

El cine español estará representado por El agua, La maternal y As Bestas, que por fin llegarán a las salas tras pasar por Cannes o San Sebastián. El gran público espera con ganas el estreno de Black Panther: Wakanda, una película que el director y guionista Ryan Coogler tuvo que reescribir de principio a fin tras la trágica muerte de su protagonista, Chadwick Boseman. Las familias podrán ver Mundo extraño, la gran apuesta de Disney para estas Navidades.

Netflix hará estrenos técnicos de las nuevas películas de Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Rian Johnson, que llegarán a la plataforma en diciembre. Completa el repaso a las novedades Causeaway (drama con Jennifer Lawrence que verá la luz en Apple TV+), My policeman (drama de época con Harry Styles y Emma Corrin, la Diana de Gales de The Crown) y Close (Gran Premio del Jurado en Cannes 2022).

'El agua' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 4 de noviembre

Es verano en un pequeño pueblo del sureste de España. Una tormenta amenaza con volver a desbordar el río que lo atraviesa. Una vieja creencia popular afirma que algunas mujeres están predestinadas a desaparecer con cada nueva inundación porque tienen "el agua adentro".

Elena López Riera presentó El agua, su primera película, en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, la misma casilla de otros prometedores debuts españoles como Carmen y Lola, de Arantxa Etxevarria. La directora alicantina mira a sus orígenes en una prometedora puesta de largo que combina actores no profesionales y nombres consolidados como Bárbara Lennie y Nieve de Medina para hacer justicia a las historias que le contaba su abuela.

'Bardo' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 4 de noviembre en cines

2022 ha marcado el regreso al cine de Alejandro González Iñárrritu, el mexicano que decidió tomarse un respiro en su carrera después de hacer historia ganando el Oscar al mejor director dos años seguidos con Birdman y El renacido (una hazaña solo igualada por John Ford y Joseph L. Mankiewicz). Desde 2015 el cineasta solo ha creado Carne y arena, un pionero proyecto de realidad virtual que recibió el primer premio especial de la Academia en más de 20 años.

Daniel Giménez Cacho es el protagonista de Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades), una comedia nostálgica en la que un reconocido periodista y documentalista mexicano vuelve a su país enfrentando su identidad, sus lazos familiares, la absurdidad de sus memorias, el peso del pasado y la nueva realidad de su país. Tras la saña recibida por la crítica internacional en los festivales de Venecia y Telluride, Iñárritu decidió remontar la película con esperanza a suavizar su aterrizaje en los cines y Netflix, a donde llegará el 16 de diciembre.

['Bardo': Así hizo Iñárritu el nuevo montaje, 22 minutos más corto, que se ha estrenado en San Sebastián]

'Causeway' (Apple TV+)

Fecha de estreno: 4 de noviembre

Apple TV+ se ha quedado con los derechos de Causeway, el primer drama en más de cuatro años de Jennifer Lawrence (ganadora del Oscar por El lado bueno de las cosas) y la ópera prima de Lila Neugebauer, directora debutante que viene de trabajar en televisión en series como La asistenta, Room 104 y La vida sexual de las universitarias. Lawrence interpreta a Lynsey, una ingeniera militar que ha regresado a los Estados Unidos desde Afganistán con una lesión cerebral causada por una explosión. La recuperación es dolorosa y lenta, pero encontrará la esperanza en su incipiente amistad con otro hombre que se encuentra a su propio trauma (Brian Tyree Henry, visto en Atlanta y El blues de Beale Street).

'My Policeman' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 4 de noviembre

My Policeman adaptada la novela de Bethan Roberts (Mi policía, Planeta Internacional). Emma Corrin (la revelación de The Crown gracias a su intervención como Lady Di en la cuarta temporada de la serie), David Dawson (The Last Kingdom) y Harry Styles (Dunkerque) interpretan al triángulo romántico protagonista de la nueva película de Michael Grandage (El editor de libros).

My Policeman es una historia sobre el amor prohibido y las cambiantes convenciones sociales que siue a tres jóvenes (el policía Tom, la profesora Marion y el curador de museos Patrick) mientras se embarcan en un viaje emocional en la Gran Bretaña de los años 50. Cuarenta años después, los viejos amigos siguen sintiendo nostalgia y arrepentimiento, pero ahora tienen una última oportunidad de reparar el dolor del pasado.

[Amazon Prime Video estrenará en exclusiva la película 'My Policeman', con Harry Styles y Emma Corrin]

'Black Panther: Wakanda Forever' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 11 de noviembre

Black Panther: Wakanda Forever ya es la película más problemática en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel. La trágica muerte de Chadwick Boseman a los 43 años obligó a Ryan Coogler a abandonar el guion que había escrito para la secuela del mayor fenómeno en solitario de la franquicia de superhéroes. La lesión durante el rodaje de Letitia Wright (y sus declaraciones políticas en contra de las vacunas del coronavirus), la sucesora natural de T’Challa en los cómics, obligó a retrasar la producción durante meses.

Los fans hicieron campaña para que otro actor herede el trono de Wakanda que convirtió en un mito a Boseman, pero ya era demasiado tarde. No sabemos qué película nos vamos a encontrar, pero estaremos ahí para comprobarlo. Su primer tráiler es, simplemente, espectacular y los primeros comentarios en redes apuntan a que Coogler ha sabido honrar la memoria de Boseman.

[Conmoción en Hollywood por la muerte de Chadwick Boseman, protagonista de 'Black Panther']

'As Bestas' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 11 de noviembre

Después de arrasar con su primera serie de televisión (la fantástica Antidisturbios) y de firmar el primer episodio de Apagón, Rodrigo Sorogoyen y su coguionista Isabel Peña regresan al cine con una historia rodada en un pueblo del Bierzo donde en dos partes se ha rodado un drama con toques de thriller sobre cómo la llegada de un francés pone en jaque a un pequeño pueblo. Con la rapa das bestas como telón de fondo el director de El reino ha planteado un filme que hable sobre fronteras, odio a extranjero y otros asuntos que están en boca de todos este año. As Bestas llegará a los cines tras su première mundial en el Festival de Cannes, donde participó fuera de concurso.

'La maternal' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 18 de noviembre

Pilar Palomero emocionó con Las niñas y se llevó el Goya a la Mejor película a casa. En La Maternal contará la historia de una madre adolescente, también hija de otra madre joven y soltera, que ingresa en un centro para madres menores de edad donde comparte su día a día con otras jóvenes como ella. Juntas con sus bebés, se enfrentarán a este nuevo mundo de adultos para el que no les ha dado tiempo a prepararse.

La debutante Carla Quílez deslumbró en San Sebastián, donde recibió la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista. Las reglas impedirán que a sus 14 años pueda a estar nominada al Goya, pero ya es una de las interpretaciones del 2022. Con o sin "cabezón" de por medio.

[Pilar Palomero enseña la otra cara de 'La maternal': "Las madres adolescentes son juzgadas y olvidadas"]

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' (Salas de cine y Netflix)

Fecha de estreno: 23 de noviembre en cines

Cuando el multimillonario Miles Bron invita a algunos de sus allegados a una escapada a su isla griega privada, pronto queda claro que no todo es perfecto en el paraíso. Y cuando alguien aparece muerto, ¿quién mejor que Benoit Blanc para desentrañar todas las capas del misterio? Estas navidades llegará a Netflix la primera de las dos secuelas de Puñales por la espalda por las que ha pagado más 450 millones de dólares.

Daniel Craig estará acompañado por Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline, Jessica Henwick y Ethan Hawke, otro reparto extraordinario para esta actualización de los clásicos whodunit que tan populares fueron en el Hollywood de los años 70. La película solo se podrá ver en cines durante una semana y después llegará a Netflix el 23 de diciembre.

[Todo lo que se sabe del futuro de la nueva y millonaria saga de Netflix, 'Puñales por la espalda']

'Mundo extraño' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 25 de noviembre

La gran apuesta de Disney para las próximas Navidades es Mundo Extraño, la historia de una legendaria familia de exploradores, los Clade, que intentan recorrer una tierra inexplorada junto a un variopinto equipo que incluye una mancha, un perro de tres patas y una multitud de criaturas hambrientas. La película de Don Hall promete ser "una aventura/comedia animada original sobre tres generaciones de la familia Clade que superan sus diferencias mientras exploran un mundo extraño, maravilloso y, a menudo, hostil", en palabras del propio director.

'Close' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 25 de noviembre

Léo y Rémi, de 13 años, son amigos de toda la vida. Hasta que un suceso impensable los separa. Léo se acerca entonces a Sophie, la madre de Rémi, para tratar de entender. Close es la segunda película como director de Lukhas Dhont, nueva promesa del cine europeo desde el estreno de su controvertida y poderosa Girl. Bélgica aspira al Oscar a la Mejor Película Internacional con un potente drama sobre la amistad de dos niños que ya recibió el Gran Premio del Jurado en Cannes, donde era favorita para hacerse con la Palma de Oro hasta que Ruben Östlund sorprendió con su segunda victoria gracias a El triángulo de la tristeza.

'Pinocho de Guillermo del Toro' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 25 de noviembre en cines

Guillermo del Toro se estrena en el cine de animación con la enésima revisión del clásico Pinocho, un cuento eterno que este mismo año intentaron adaptar en acción real y sin demasiado éxito el director Robert Zemeckis y el actor Tom Hanks. Las primeras reacciones a la producción de Netflix han sido extraordinarias. El director de La forma del agua ha trabajado mano a mano con la leyenda del stop-motion Mark Gustafson para reinventar el cuento clásico de Carlo Collodi. ¿Será esta la versión definitiva de Pinocho? La película llegará a Netflix el 9 de diciembre, previo estreno limitado en cines.

[Todo lo que sabemos del 'Pinocho' de Guillermo del Toro, una versión musical y en stop-motion para Netflix]

