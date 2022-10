Muere el hijo del actor Tim Roth a los 25 años a causa de un cáncer.

El músico Cormac Roth, hijo del actor británico Tim Roth, ha muerto a los 25 años víctima de un cáncer. Su familia lo ha confirmado a través de un emotivo comunicado. “Tan salvaje como era, Cormac también era la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo tanta felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban".

El músico fue diagnosticado con cáncer de células germinales en noviembre de 2021. Por culpa de la enfermedad, el joven dejó de oír en un oído y perdió peso dramáticamente, casi 30 kilos. Así lo contó el pasado mes de junio en una publicación de Instagram. "[El cáncer] Continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo. Pero no me ha quitado la voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha podido conmigo", escribió en su cuenta de Instagram el pasado verano, antes de invitar a cualquier persona que estuviera leyendo sus palabras eso y estuviera en circunstancias similares a ponerse en contacto con él si necesitaban hablar con alguien.

"Os quiero a todos, por favor aseguráos de hacer las cosas que amáis. La vida es corta. Es el caos. Nunca sabes cuándo te va a tocar. Cuídate y vete al médico. A la mierda el cáncer". Cormac Roth perdió la vida el 16 de octubre, pero su fallecimiento no ha sido comunicado oficialmente hasta el día de hoy.

[Muere el cómico y actor de 'Will & Grace' Leslie Jordan a los 67 años en un accidente de coche]

Cormac Roth cursó sus estudios universitarios en Bennington College, en el estado estadounidense de Vermont, antes de convertirse en guitarrista, compositor y productor musical de forma profesional. El joven era hijo del actor de Reservoir Dogs, nominado al Oscar por Rob Roy y uno de los protagonistas de la reciente She-Hulk, y la diseñadora de moda Nikki Butler, ya retirada. La pareja, casada desde 1993, tuvo dos hijos: Hunter, nacido en 1995, y Cormac, nacido en 1997. Tim Roth tuvo su primer hijo, Jack, con Lori Baker en 1984.

“El dolor viene en oleadas, al igual que las lágrimas y la risa, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos. Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Desde hace un tiempo, un hombre. Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos”. Así se despiden de Cormac Roth, sus padres y sus hermanos. Descanse en paz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CORM (@cormacroth)

Sigue los temas que te interesan