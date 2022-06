Michael J. Fox, Peter Weir, Diane Warren y Euzhan Palcy recibirán los Oscar honoríficos en 2022

La Academia de Hollywood ya ha anunciado la identidad de los cuatro veteranos de la industria del cine que recibirán los próximos Oscar honoríficos. La compositora Diane Warren, el director Peter Weir, la directora y productora Euzhan Palcy y el último Michael J. Fox (este último recibirá el premio humanitario Jean Hersholt en reconocimiento a su trabajo filantrópico) serán homenajeados el próximo 19 de noviembre durante la 13.ª edición de los premios de la Junta de Gobernadores, el evento que se celebra desde 2010, cuando la Academia decidió retirar el premio honorífico de la gala y aumentar el número de profesionales homenajeados cada año.

El director australiano es reconocido a los 78 años con un premio que se le escapó en seis ocasiones por películas como Único testigo, El club de los poetas muertos y Master and Commander. Peter Weir no ha vuelto a ponerse detrás de las cámaras desde 2010, cuando estrenó el drama histórico Camino a la libertad. Antes de dar el salto a Hollywood en los años 80, el director y guionista se forjó como cineasta con películas como El año que vivimos peligrosamente, Picnic en Hanging Rock y Gallipoli.

Otra veterana que se podrá sacar una espina con este premio honorífico es Diane Warren, una compositora finalista al Oscar hasta en 13 ocasiones, cinco de ellas en las últimas ediciones de los premios. La compositora se quedó a las puertas de la estatuilla con sus canciones para películas como Armageddon (I don't wanna miss a thing), Pearl Harbour (There you´ll be), Íntimo y personal (Because you loved me) y Con Air (How do I live)

La más desconocida del grupo es la realizadora francesa Euzhan Palcy, una cineasta que ya hizo historia como la primera persona negra que ganó el León de Plata en Venecia. Fue gracias a Rue Cases Nègres, película de 1983 que también le valió el César a la mejor ópera prima. A lo largo de su carrera, la directora y productora solo ha estrenado tres películas, además de un puñado de cortos y trabajos para televisión.

El más mediático de los premiados es Michael J. Fox, reconocido "por la incansable defensa de la investigación sobre la enfermedad de Parkinson", además por su "optimismo ilimitado, un ejemplo de cómo el impacto de una persona en cambiar el futuro de millones". El actor de 61 años, retirado desde 2020 por motivos de salud, tiene en casa cinco Emmys, cuatro Globos de Oro y dos premios del Sindicato de Actores.

Oscars 2022

