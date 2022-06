'Los renglones torcidos de Dios' enseña su tráiler con Bárbara Lennie como Alice Gould

Los renglones torcidos de Dios, el largometraje dirigido por Oriol Paulo y basado en la novela homónima escrita por Torcuato Luca de Tena hace casi cuarenta años, ha enseñado sus primeras imágenes en un tráiler en el que podemos ver a Bárbara Lennie como Alice Gould. La película llegará a los cines españoles el 7 de octubre.

El director de Contratiempo (2016), El cuerpo (2012), Durante la tormenta (2018) y El inocente (2021) adapta a la gran pantalla la historia de Alice Gould, una investigadora privada que ingresa en un hospital psiquiátrico simulando una paranoia para recabar pruebas del caso en el que trabaja: la muerte de un interno en circunstancias poco claras.

Sin embargo, la realidad a la que se enfrentará en su encierro superará sus expectativas y pondrá en duda su propia cordura. Un mundo desconocido y apasionante se mostrará ante sus ojos y el curso que tomarán los acontecimientos la hará pasar de detective a sospechosa en un abrir y cerrar de ojos, en un juego de pistas maestro donde nada es lo que parece.

Después de muchos intentos, la adaptación saldrá adelante

Una de las imágenes del cartel de la película.

Tras un sinfín de intentos frustrados por llevar a la gran pantalla la fascinante historia de Alice Gould, el proyecto salió adelante y cada vez queda menos para verlo en pantalla. Esto se debe a la colaboración entre el director Oriol Paulo, la actriz Bárbara Lennie y la productora Mercedes Gamero, que convenció a Ángel Blanco, elegido por los herederos del escritor para gestionar los derechos de la novela.

Sin embargo, al principio, el propio Oriol Paulo no lo tuvo tan claro al principio. "Es una novela con mucho fan base. Me daba vértigo tocarla. Tardé seis meses en decir que sí. Me lo propusieron en junio de 2019. Estaba a punto de arrancar El inocente", dijo el director. "Pedí dos cosas: que Bárbara Lennie fuera Alice Gould y tener libertad creativa". Esto se sumó al hecho de que Gamero solo quería hacer la película con él al frente, y el resto es historia.

La película fue rodada con un presupuesto de 7 millones de euros durante nueve semanas en distintas zonas de Cataluña y será uno de los grandes títulos de la temporada de otoño de festivales.

