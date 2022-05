Qué películas ver este fin de semana en cines: Los estrenos en cartelera del 20 de mayo

El viernes está a la vuelta de la esquina, y como cada semana, los cines renuevan su cartelera, llenándola con los últimos estrenos de películas. Entre todas las novedades del viernes 20 de mayo, en SERIES & MÁS os recomendamos: Cinco lobitos, la película española dirigida por Alauda Ruiz de Azúa que arrasó en el Festival de Málaga, El sastre de la mafia, el debut de Graham Moore como director; y el drama bélico protagonizado por Colin Firth El arma del engaño.

'Cinco lobitos'

Director: Alauda Ruiz de Azúa

Reparto: Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel Bustamante, Amber Williams, Lorena López, José Ramón Soroiz, Leire Ucha, Elena Sáenz

Género: Drama

Duración: 104 minutos

Sinopsis: Amaia acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo hacerlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no ha dejado de ser hija.

'El sastre de la mafia'

Director: Graham Moore

Reparto: Mark Rylance, Zoey Deutch, Dylan O'Brien, Johnny Flynn, Nikki Amuka-Bird, Simon Russell Beale, Alan Mehdizadeh, Brian Rodger

Género: Drama

Duración: 106 minutos

Sinopsis: En la ciudad de Chicago, en el año 1956, Leonard era un sastre inglés que confeccionaba trajes en la mundialmente famosa Savile Row de Londres. Después de una tragedia personal termina viajando a Chicago y trabajando en una pequeña sastrería en una zona difícil de la ciudad, donde hace ropa elegante para las únicas personas a su alrededor que pueden pagarla: una familia de gángsters. Esta familia de mafiosos intentará aprovecharse de la naturaleza gentil y complaciente de Leonard, que junto a su asistenta Mable se verá implicado con la mafia.

'El arma del engaño'

Director: John Madden

Reparto: Colin Firth, Matthew Macfadyen, Mark Gatiss, Kelly MacDonald, Johnny Flynn, Penelope Wilton, Hattie Morahan, Simon Russell Beale, Paul Ritter

Género: Drama/Bélico

Duración: 128 minutos

Sinopsis: En plena II Guerra Mundial, las fuerzas aliadas están decididas a lanzar un asalto definitivo en Europa. Sin embargo, se enfrentan un desafío importante: proteger durante la invasión a sus tropas de la potencia de fuego alemana, y así evitar una posible masacre. Dos brillantes oficiales de inteligencia, Ewen Montagu y Charles Cholmondeley, serán los encargados de establecer la estrategia de desinformación más inspirada e improbable de la guerra.

'Espejo, espejo'

Director: Marc Crehuet

Reparto: Malena Alterio, Santi Millán, Natalia de Molina, Carlos Areces, Carlos Bardem, Betsy Túrnez, María Adánez, Toni Acosta, Loles León, Verónica Forqué

Género: Comedia

Duración: 80 minutos

Sinopsis: Cuatro empleados de una oficina se preparan para la celebración de los 50 años de la empresa mientras intentan resolver ciertos problemas. Álvaro, Cristina, Paula y Alberto son cuatro personas en crisis que trabajan para la misma empresa de cosmética. Luchan por lo que quieren y se enfrentan a sus propios reflejos ante el espejo.

'Juego de asesinos'

Director: Joe Carnahan

Reparto: Gerard Butler, Frank Grillo, Toby Huss, Ryan O'Nan, Tait Fletcher, Keith Jardine, Vanita Kalra, Robert Walker Branchaud, Kaiwi Lyman, Yvette Fazio-Delaney

Género: Acción/Thriller

Duración: 108 minutos

Sinopsis: Una comisaría de policía de un pequeño pueblo se convierte en el improbable campo de batalla entre un asesino a sueldo, una inteligente policía novata y un estafador que busca refugio tras las rejas sin ningún lugar al que huir.

'JFK: Caso revisado'

Director: Oliver Stone

Género: Documental

Duración: 115 minutos

Sinopsis: Treinta años después del primer examen del asesinato de JFK por parte del director Oliver Stone, el cineasta vuelve a acercarse al horrible evento que marcó a toda una generación. Usando nuevo metraje desclasificado y reexaminado, se pone sobre la mesa el hecho de que las teorías de la conspiración sobre la muerte del presidente son, en realidad, hechos de la conspiración.

'No te quiero'

Director: Lena Lanskih

Reparto: Olga Malahova, Vladimir Shabelnikov, Tatiana Tihmeneva, Tatyana Tikhmenyova

Género: Drama

Duración: 109 minutos

Sinopsis: Vika es una chica de 14 años que vive en una pequeña ciudad de provincias de la región rusa de los Urales. Se dedica a recolectar frutos del bosque que crecen en los humedales y también ayuda a su madre a venderlos en un mercado callejero. Le gustan las clases de coreografía de la escuela. Y tiene un bebé del que nadie debería saber nunca nada.

Más estrenos para el fin de semana del 20 de mayo

'Clara sola'

Director: Nathalie Álvarez Mesén

Reparto: Wendy Chinchilla, Daniel Castañeda, Ana Julia Porras, Flor Vargas

Género: Drama

Duración: 106 minutos

Sinopsis: En un pueblo remoto de Costa Rica, Clara, una mujer introvertida de 40 años, experimenta un despertar sexual y místico que se convertirá en el comienzo de un viaje que le liberará de las convenciones sociales y religiosas que tanto le han reprimido a lo largo de su vida.

'Dolores, guapa'

Director: Jesús Pascual

Género: Documental

Duración: 109 minutos

Sinopsis: Las imágenes y tradiciones de base religiosa atraviesan las vidas de todas las personas que habitan Sevilla. Históricamente, también los gays de la ciudad las han asimilado desde su infancia, y a través de ellas han ido armando espacios de encuentro. En la actualidad, nuevas identidades disidentes siguen respondiendo a estas tradiciones, alejándose o acercándose a ellas.

