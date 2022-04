Cannes 2022: viejos conocidos lucharán por la Palma de Oro en un festival sin españoles ni David Lynch

La 75 edición del Festival de Cannes será un encuentro de amigos y conocidos, como ya es costumbre en un certamen que el año pasado otorgó la Palma de Oro a Titane, de Julia Ducourneau. Thierry Frémaux ha anunciado la identidad de las 18 películas que forman parte este año de la competición en la Sección Oficial, entre la que destacan directores como David Cronenberg (Crimes of the Future), James Gray (Armageddon Time) y Park Chan-wook (Decision to Leave).

A falta de que se complete la programación y anuncian la Quincena de Realizadores y la Semana de la Crítica, por el momento no habrá cineastas españoles en la Croisette este año. El otro gran ausente tiene nombre propio: no hay rastro de David Lynch en el festival a pesar de que Variety había anunciado que presentaría una película sorpresa en Cannes.

Los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne (Tori and Lokita), el japonés Hirokazu Kore-eda (Broker), el sueco Ruben Östlund (Triangle of Sadness) y el rumano Cristian Mungiu (RMN) ya saben lo que es ganar la Palma de Oro, pero este año volverán a intentar hacerse con el premio más prestigioso del circuito de festivales. Entre los directores que se estrenan en la competición este año destacan el belga Lukas Dhont (Close), ganador en la sección Una Cierta Mirada con la película Girl; el iraní Ali Abbasi (Holy Spider), también triunfador en la misma sección con Border, y la estadounidense Kelly Reichardt (Showing Up), que viene de enamorar a la crítica internacional con su anterior trabajo, First Cow.

Fremaux ya había avisado de que este año estaba vetada la asistencia de las delegaciones rusas en su 75 edición, pero los directores independientes tendrían vía libre para participar en el festival. Así será en el caso de Kirill Serebrennikov (Tchaikovski’s Wife), otro viejo conocido de Cannes que ya había participado en la competición con Leto y Petrov’s Flu. A pesar de que en Una Cierta Mirada (la segunda sección en importancia del festival), había mayoría de directoras, en la Sección Oficial a concurso solo hay tres nombres por el momento: Reichardt, Valeria Bruni Tedeschi (Les Amandiers) y la veterana Claire Denis (Stars at Noon), una respetada cineasta que solo había aspirado a la Palma de Oro en 1988 con la película Chocolat.

Una de las grandes sorpresas ha llegado con la previsible confirmación del nuevo trabajo de George Miller (Three Thousand Years of Longing). Todo el mundo había asumido que el regreso a la dirección del autor de Mad Max: Furia en la carretera estaría en Cannes, pero nadie esperaba que volvería a quedarse fuera de la competición. La película con Tilda Swinton e Idris Elba se une a otros dos reclamos de Cannes 2022 ya anunciados: el biopic de Elvis que ha dirigido Baz Luhrmann y Top Gun: Maverick, la tardía secuela de uno de los primeros grandes éxitos en la carrera de Tom Cruise.

Fuera de concurso también estará la nueva película de Michel Hazanavicius (The Artist) que iba a participar en el Festival de Sundance hasta que decidió retirarse en el último momento cuando la organización del festival se vio obligada a eliminar la parte física de la edición ante el auge de la variante Omicron. Z (Comme Z) es un remake de One Cut of the Dead y será la encargada de inaugurar el festival.

Después del Oso de Oro de Carla Simón y Alcarràs, es decepcionante que el comité de selección de Cannes se haya vuelto a olvidar del cine español. La esperanza no se ha perdido: muchos apuestan por la presencia de directores como Albert Serra, Pilar Palomero y Elena López Riera en las secciones paralelas que se anunciarán en los próximos días. Todas las apuestas a que Penélope Cruz estaría en la competición con la italiana L'immensità, el drama de época Emanuele Crialese, pero finalmente no estará en el festival.

Todas las películas de la Sección Oficial

Competición

Les Amandiers (Valeria Bruni Tedeschi)

Holy Spider (Ali Abbasi)

Crimes Of The Future (David Cronenberg)

Stars At Noon (Claire Denis)

Frère Et Soeur (Arnaud Desplechin)

Tori And Lokita (Jean-Pierre y Luc Dardenne)

Armageddon Time (James Gray)

Close (Lukas Dhont)

Broker (Hirokazu Kore-eda)

RMN (Cristian Mungiu)

Triangle Of Sadness (Ruben Ostlund)

Showing Up (Kelly Reichardt)

Decision To Leave (Park Chan-wook)

Nostalgia (Mario Martone)

Tchaikovski’s Wife (Kirill Serebrennikov)

Boy From Heaven (Tarik Saleh)

Leila’s Brothers (Saeed Roustaee)

Eo (Jerzy Skolimowski)

Una cierta mirada

Les Pires (Lisa Akoka, Romane Gueret)

Burning Days (Emin Alper)

Metronom (Alexandru Belc)

All The People I’ll Never Be (Davy Chou)

Sick Of Myself (Kristoffer Borgli)

Domingo And The Mist (Ariel Escalante Meza)

Plan 75 (Hayakawa Chie)

Beast (Riley Keough, Gina Gammell)

Corsage (Marie Kreutzer)

Butterfly Vision (Maksim Nakonechnyi)

The Silent Twins (Agnieszka Smocynska)

The Stranger (Thomas M Wright)

Joyland (Saim Sadiq)

Rodeo (Lola Quivoron)

Godland (Hlynur Palmason)

Cannes Premiere

Nos Frangins (Rachid Bouchareb)

Nightfall (Marco Bellocchio)

Dodo (Panos H Koutras)

Irma Vep (serie) (Olivier Assayas)

Fuera de concurso

Z (Comme Z) (Michel Hazanavicius) - Película de inauguración

Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski)

Elvis (Baz Luhrmann)

Novembre (Cédric Jimenez)

Three Thousand Years Of Longing (George Miller)

Mascarade (Nicolas Bedos)

Pases de Medianoche

Hunt (Lee Jung-Jae)

Moonage Daydream (Brett Morgen)

Fumer Fait Tousser (Quentin Dupieux)

Proyecciones especiales

All That Breathes (Shaunak Sen)

The Natural History Of Destruction (Sergei Loznitsa)

Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind (Ethan Coen)

