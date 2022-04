Todos los estrenos en cines para el 13 abril: De 'Ambulance' a 'La ciudad perdida'.

Esta semana las salas de cine renuevan su cartelera antes de lo habitual debido a la Semana Santa. Los estrenos se adelantan al miércoles 13 de abril con algunas películas muy destacadas.

Desde SERIES & MÁS os recomendamos Ambulance. Plan de huida, el último largometraje de acción de Michael Bay protagonizado por Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II; La ciudad perdida, una comedia de aventuras con Sandra Bullock, Channing Tatum y Daniel Radcliffe, que es el enésimo nº1 de taquilla en Estados Unidos de la actriz; y Compartimento Nº 6, un drama romántico finlandés que tiene lugar en los vagones de un tren, que ganó el Gran Premio del Jurado de Cannes en 2021 y se quedó a las puertas de la nominación al Oscar a la Mejor Película Internacional.

Os contamos cuáles son todos los estrenos que podréis ver en los cines, de qué van y quiénes están detrás de ellos.

'Ambulance. Plan de huida'

Director: Michael Bay

Reparto: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Garret Dillahunt, Moses Ingram, Keir O'Donnell, Colin Woodell, Devan Long, Chelsea Harris

Género: Acción/Thriller/Drama

Duración: 136 minutos

Sinopsis: En un acto desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa, el veterano Will Sharp recurre a la única persona que sabe que no debería, su hermano adoptivo Danny. Danny le ofrece participar en un robo a un banco, el más grande en la historia de la ciudad y Will no sabe decir que no. Cuando su intento de escape sale mal, los hermanos secuestran una ambulancia con un policía herido y una paramédica.

'La ciudad perdida'

Director: Adam Nee y Aaron Nee

Reparto: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, Oscar Nuñez, Da'Vine Joy Randolph, Patti Harrison, Raymond Lee, Bowen Yang, Joan Pringle

Género: Acción/Comedia/Aventuras

Duración: 120 minutos

Sinopsis: La carrera literaria de la brillante y algo huraña escritora de novelas Loretta Sage ha girado en torno a las novelas románticas de aventuras que, ambientadas en lugares exóticos, protagoniza un atractivo galán cuya imagen aparece reproducida en todas las portadas, y que en la vida real corresponde a Alan, un modelo que ha centrado su carrera en personificar al novelesco aventurero. Durante una gira para promocionar su nuevo libro junto a Alan, Loretta es raptada por un excéntrico multimillonario, con la intención de que la autora le guíe hasta el tesoro de la antigua ciudad perdida sobre el que gira su último relato y parece que Alan tendrá que lanzarse a su rescate.

'El juego de las llaves'

Director: Vicente Villanueva

Reparto: Fernando Guallar, Eva Ugarte, Miren Ibarguren, Tamar Novas, Alina Nastase, María Castro, Justina Bustos, Dani Tatay, Richard Farré, Cintia García

Género: Comedia/Remake

Duración: 97 minutos

Sinopsis: Laura lleva toda la vida con Antonio y, justo cuando se empieza a plantear si realmente esa es la vida que quiere, Sergio y Siena se cruzan en sus vidas. Sergio es un excompañero de instituto y Siena, su novia millenial que llega para revolucionar las vidas de todos. Laura, Raquel y Cris, íntimas amigas desde hace años, convencen a sus respectivos maridos para jugar a un juego que les propone Siena: el juego de las llaves. El juego consiste en que todos ponen sus llaves en un cuenco. Al azar, cada uno escoge unas llaves y este debe ir a pasar la noche con el dueño o la dueña de las llaves. Ese juego revolucionará al grupo de amigos y sus vidas.

'Contando ovejas'

Director: José Corral Llorente

Reparto: Natalia de Molina, Eneko Sagardoy, Juan Grandinetti, Consuelo Trujillo, María Fernanda Valera, Alfonso Lara, Manolo Solo, Julián Villagrán

Género: Dramedia

Duración: 101 minutos

Sinopsis: Ernesto es un chico solitario, infravalorado por la gente que le rodea, especialmente por su vecino Leandro, un peligroso traficante de droga. Todo cambiará con la aparición de tres peculiares compañeros de piso que tratarán que recupere la autoestima perdida y haga realidad todos sus sueños, sin importar ni los medios ni las consecuencias.

'Aline'

Director: Valerie Lemercier

Reparto: Valerie Lemercier, Sylvain Marcel, Roc Lafortune, Carole Weyers, Véronique Baylaucq, Dylan Raffin, Martine Fontaine, Margeaux Lampley

Género: Drama/Biopic

Duración: 128 minutos

Sinopsis: A finales de la década de los años 60 en Quebec, Sylvette y Anglomard dan la bienvenida a su decimocuarto hijo: Aline. En la familia Dieu, la música reina y cuando Aline crece descubren que tiene una voz prodigiosa. Cuando escucha esa voz, el productor musical Guy-Claude solo tiene una cosa en mente: hacer de Aline la mejor cantante del mundo. Biopic musical inspirado en la vida de la cantante canadiense Cèline Dion.

'Las aventuras de Pil'

Director: Julien Fournet

Género: Animación

Duración: 89 minutos

Sinopsis: Pil es una pequeña huérfana que vive en la calle, en la ciudad medieval de Roc-en-Brume. Junto a sus tres comadrejas amaestradas, Pil intenta sobrevivir, robando comida en el castillo del siniestro rey Tristain, que ha usurpado el trono y se ha hecho con todo el poder.

'Compartimento Nº 6'

Director: Juho Kuosmanen

Reparto: Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova, Vladimir Lysenko, Galina Petrova, Dmitriy Belenikhin, Yuliya Aug, Tomi Alatalo, Nadezhda Kulakova, Polina Aug

Género: Drama romántico

Duración: 107 minutos

Sinopsis: Una joven finlandesa toma un tren hacia Moscú para ir al yacimiento arqueológico de Múrmansk. Tendrá que compartir su compartimento con un desconocido. Esta convivencia y unos encuentros improbables unirán poco a poco a estos dos seres completamente opuestos.

'Gagarine'

Director: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Reparto: Alseni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven, Finnegan Oldfield, Farida Rahouadj, Denis Lavant

Género: Drama

Duración: 95 minutos

Sinopsis: Yuri, de 16 años, ha pasado toda su vida en las Torres Gagarin, un proyecto de viviendas situado en las afueras de París y siempre ha soñado con ser astronauta. Cuando se plantea la demolición de las Torres, Yuri se une a la resistencia y junto a sus amigos Diana y Houssam, se embarca en la misión por salvar su hogar.

