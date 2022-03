Will Smith se negó a abandonar la ceremonia de los Oscar después del incidente con Chris Rock

Después de los momentos de confusión que se vivieron en la gala de los Premios Oscar, seguimos conociendo detalles de lo ocurrido en torno al incidente violento protagonizado por Will Smith. Una de las preguntas que estaba en el aire es por qué la organización del evento no había reaccionado y se permitió que el actor recogiera la estatuilla que ganó minutos después como si nada hubiera ocurrido.

Esta duda ya ha sido despejada, en un comunicado oficial, la Academia ha revelado que, efectivamente, se le pidió a Smith que abandonase el recinto, pero que el actor se negó a hacerlo.

“Todo se desarrolló de una manera que no podríamos haber anticipado. Nos gustaría aclarar que a Smith se le pidió que se fuera de la ceremonia y se negó a hacerlo, pero también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de una manera diferente”, explicó la junta en un comunicado respecto al incidente que se hizo público ayer miércoles.

Después de su polémico y desafortunado discurso de agradecimiento al recibir el Oscar, Will Smith ha matizado sus palabras diciendo que "No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad". También ha pedido disculpas a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, a los productores del evento, así como a todos los asistentes y espectadores. Y, por último, al presentador Chris Rock, a través de un mensaje en Instagram, en el que reconoce que la agresión "estuvo fuera de lugar" y "estuvo mal". "Me siento avergonzado y mis acciones no han sido representativas del hombre que quiero ser", afirmó.

Rock, por su parte, apareció el miércoles por la noche por primera vez en público desde el incidente en la gala, al que hizo una breve referencia durante una actuación en Boston: “Todavía estoy procesando lo que ocurrió, ya llegará el momento en que hable de esto”, explicó a los asistentes a su show.

La Academia ha abierto un expediente disciplinario contra Will Smith y habrá consecuencias

Ante este hecho sin precedentes, no había en marcha un protocolo de actuación que permitiera reaccionar rápidamente durante el evento, pero la junta de gobernadores ha iniciado un procedimiento contra Smith por violación de los estándares de conducta de la Academia "incluyendo contacto físico inapropiado, conducta abusiva o amenazante y por comprometer la integridad de la Academia", informaron en un comunicado.

La Academia indicó que las medidas disciplinarias que figuran en el reglamento contemplan la expulsión, suspensión u otras sanciones, que podrían ir desde el veto para futuros premios o la retirada del Oscar. La decisión final será votada por los 54 miembros de la junta, en la que hay representantes de todas las ramas de profesionales, e incluye nombres como Steven Spielberg, Whoopi Goldberg, Rita Wilson, Ava DuVernay o Laura Dern. Está previsto que esta votación tenga lugar en la junta del próximo 18 de abril.