La celebración de la que iba a ser su consagración como estrella de Hollywood, acabó antes de empezar, cuando el actor subió al escenario y le dio un violenta bofetada a Chris Rock. El cómico hizo una broma sobre Jada Pinkett Smith, que no sentó bien en el actor, ya que la cabeza rapada de su esposa no es una decisión estética, sino a causa de alopecia. Al volver a su asiento, Will Smith gritó “Keep my wife’s name out your fucking mouth”, "Manten el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca". Su intento de disculpa en el discurso de agradecimiento no arregló la situación.