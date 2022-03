Ariana DeBose hace historia como la primera actriz abiertamente LGTBIQ+ en ganar un Oscar

Los pronósticos se cumplen en la categoría de Mejor Actriz Secundaria con el Oscar a Ariana DeBose, la robaescenas de West Side Story que heredó uno de los personajes más famosos y premiados en la historia del musical de la eterna Rita Moreno. Esta hija de un hombre puertorriqueño y una mujer blanca acaba de entrar en los libros de historia como la primera intérprete, hombre o mujer, abiertamente LGTB en recibir el Oscar. Jodie Foster y Kevin Spacey fueron reconocidos por la Academia cuando todavía quedaban muchos años para salir del armario público.

Con este premio, Anita se incorpora al exclusivo club de personajes que han ganado dos veces el Oscar. La dupla Moreno - Debose sigue los pasos de Marlon Brando y Robert De Niro como Vito Corleone en El padrino y El padrino. Parte II y Heath Ledger y Joaquin Phoenix como el Joker en El caballero oscuro y Joker. Hay papeles que resultan irresistibles para los votantes, independientemente de si se interpretan en una película o sobre las tablas de un escenario. Debbie Allen y Karen Olivo recibieron un Tony en 1980 y 2009, respectivamente, por interpretar al personaje en sendos revivals del clásico creado por Jerome Robbins.

Ariana DeBose canta, baila y lo da todo dramáticamente en la nueva versión de un clásico atemporal que ha encontrado una nueva vida de la mano de Steven Spielberg. Antes de ser elegida por el director, la actriz de 30 años participó en el popular concurso de televisión So you think you can dance? y apareció en numerosos musicales de Broadway, desde Pippin a Hamilton, y en la serie Schmigadoon!. West Side Story es su segundo musical en el cine, tras estrenarse con Ryan Murphy y Netflix en The Prom.

Ariana DeBose en 'West Side Story'.

DeBose dio el primer paso a la estatuilla dorada en el momento en que fue elegida en un casting del que también formó parte Chanel Terrero, la próxima representante de España en Eurovisión. Tal y como había pasado con Rita Moreno en 1961, Anita vuelve a ser la estrella del inolvidable número musical dedicado a America. En la versión de Robert Wise la escena se desarrollaba en una azotea en mitad de la noche, pero en la adaptación de Spielberg la canción pasó a representarse en las calles de Nueva York y durante el día. Hicieron falta 10 días para rodar la secuencia en localizaciones de Harlem, Queens y Paterson. La actriz contó en entrevistas que tuvo que cambiar varias veces de zapatos porque se fundían por culpa de uno de los veranos más calurosos en la historia de Nueva York. Los actores confesaron que el equipo de efectos visuales de la película tuvo que quitar digitalmente los restos de sudor para no estropear la escena.

Ser elegida por Spielberg para interpretar al icónico personaje en el primer musical del director de La lista de Schindler ha cambiado para siempre la carrera de la actriz, bailarina y cantante. DeBose tiene pendiente de estreno Argylle (una superproducción de 200 millones de dólares con la que Apple TV+ quiere conseguir su propio 007 con Henry Cavill como protagonista), I.S.S. (una película de ciencia ficción dirigida por Gabriela Cowperthwaite, la autora del documental Blackfish) y está a punto de empezar el rodaje de Kraven the Hunter (una película de superhéroes en la que coincidirá con Russell Crowe y Aaron Taylor Johnson).

Desde que los críticos y espectadores vieron por primera vez la nueva versión de West Side Story quedó claro que la nueva Anita era la rival a batir en la carrera por el Oscar a la Mejor Actriz Secundaria. En la treintena de premios que ha recibido por este personaje, destacan el SAG, el Globo de Oro, el BAFTA o el Critics Choice.

Premios Oscar

Sigue los temas que te interesan