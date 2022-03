‘Avatar 2’ se estrenará en 2022: el presidente de 20th Century Studios lo confirma.

La espera ha terminado. Diez años después de que se estrenase la primera parte, la ansiada secuela de ciencia ficción Avatar 2, dirigida por James Cameron ya tiene fecha de lanzamiento confirmada: el 16 de diciembre. Así lo ha confirmado el presidente de 20th Century Studios Steve Asbell, que se ha comprometido con la audiencia, adelantando que "va a sorprender a la gente" y que "no estamos preparados para lo que está haciendo Jim (James Cameron)".

Desde que se estrenó la primera parte de esta épica historia en 2009, la secuela estaba programada para llegar a los cines en 2021, pero tal y como ha ocurrido con tantas otras producciones, la pandemia retrasó su lanzamiento. De hecho, su aplazamiento ha afectado a sus otras tres secuelas ya confirmadas, que se irán estrenando sucesivamente, Avatar 3 en 2024, Avatar 4 en 2026 y Avatar 5 en 2028.

Steve Asbell habló de reavivar el interés en la franquicia dirigida por James Cameron y anticipó que "no hay mejor aparato de marketing en esta industria que el que posee Disney". El director de la major añadió que "harán un trabajo increíble reavivando esa pasión por la película original" y que "esto no es solo una secuela, sino que es una saga, una saga familiar". Para él "será convincente por sí misma, pero también será extremadamente convincente volver a esos personajes y ver cómo han evolucionado". También comentó que "no se trata de que Avatar sea una gran película, sino de cómo llegó a ser un momento cultural realmente importante para el público", asegurando que "no será difícil convencer a la gente de que vuelva a las salas de cine".

Aún no se han revelado los detalles de la trama, pero sí que se sabe que la ansiada secuela traerá de vuelta a Zoe Saldana al mundo de Pandora, que interpretará a la princesa Na'vi Neytiri, y a Sam Worthington, que volverá a ser Jake Sully, el humano convertido en Na'vi. Además, el productor Jon Landau anunció que los protagonistas deberán mudarse a un lugar seguro para escapar de RDA Mining. Landau explicó que "los protagonistas ya no están en un entorno que conozcan como la selva tropical. Se convertirán en peces que están fuera del agua, tanto a nivel cultural como ambiental".

Han pasado unos años desde que Avatar vio la luz y el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Sin embargo, la trayectoria de James Cameron puede probar que la secuela estará a la altura y que será, al menos, visualmente impresionante.

