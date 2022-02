Premios Goya 2022: Conoce a todos los nominados a Mejor Actor Revelación.

El cine español necesita nuevas promesas. A diferencia de los Oscar, los premios Goya reconocen a los actores más prometedores de la industria. Desde el triunfo de Saturnino García en 1994 han recibido el “cabezon” actores como Santiago Segura, Leonardo Sbaraglia, Juan José Ballesta, Dani Rovira o Jesús Vidal. Este año los aspirantes a sumarse al palmarés son Jorge Motos, Chechu Salgado y dos actores de El buen patrón, Óscar de la Fuente y Tarik Rmili. El elegido se anunciará el próximo 12 de febrero en una ceremonia que se celebrará presencialmente en Valencia para celebrar el 100 aniversario del nacimiento de Luis García Berlanga. Una serie de parejas de presentadores tomará el relevo de Antonio Banderas y María Casado como anfitriones de la gran noche del cine español.

Óscar de la Fuente por 'El buen patrón'

Oscar de la Fuente en 'El buen patrón'.

Óscar de la Fuente es el primero de los candidatos de El buen patrón en la categoría. Antes el actor había trabajado en series como Vis a vis, La valla, Reyes de la noche y las aún inéditas Tú no eres especial y La novia gitana. A los 45 años le ha llegado la nominación al Goya revelación a pesar de llevar más de veinte años en la profesión gracias al personaje de José, un trabajador que se niega a aceptar el despido de Básculas Blanco y que le pondrá las cosas difíciles al personaje que interpreta Javier Bardem en el peor momento posible para el empresario.

El intérprete le contó a EL ESPAÑOL cómo fue su llegada a El buen patrón, cuando el ayudante de Luis San Narciso le pidió que grabar una escena de vídeo “para una peli de Fernando León con Bardem”. El actor detalló la experiencia: “Yo la grabé y la mandé, pero como te dicen que no a mil pruebas pues no daba un duro, pero me llamaron y me dijeron que mandara otra con más secuencias y más seria. Ya era un paso más. Y ya me llamaron y me dijeron que la siguiente era presencial con Fernando, y eso ya fue la bomba. Fueron tres horas muy chulas, una sesión de trabajo muy agradable ya buscando cosas. Recuerdo mucho un momento en el que Fernando me miró y me dijo, sé que estamos en pandemia, pero… ¿te puedo dar un abrazo?”

Jorge Motos por 'Lucas'

Jorge Motos en 'Lucas'.

Con 22 años, el valenciano Jorge Motos es el más joven de todos los aspirantes en la categoría. El actor acaba de estrenar en Netflix Feria: la luz más oscura. Antes participó en series como Cuéntame cómo pasó, + de 100 mentiras y La caza: Tramuntana. Motos interpreta al personaje central de Lucas, la historia de un adolescente que acaba de perder a su padre y que ve cómo todo a su alrededor empieza a desmoronarse. Un día le aborda un hombre mayor que le ofrece dinero a cambio de inocentes fotos suyas. El hombre las quiere para crear perfiles falsos en redes sociales y hablar, “solo hablar”, insiste, con chicas jóvenes. Jorge estrenará en 2022 Sin ti no puedo, la primera película de ficción de Chus Gutiérrez en ocho años.

Tarik Rmili por 'El buen patrón'

Tarik Rmili con Javier Bardem en 'El buen patrón'.

El marroquí de 40 años intentará seguir los pasos de Miroslav Táborský, Leonardo Sbaraglia y Adam Nourou, los tres actores que lograron el “cabezón” en la categoría revelación a pesar de no contar con un pasaporte español. Rmili interpreta en El buen patrón a Khaled, uno de los trabajadores que desafían la tiranía del empresario protagonista en la comedia de Fernando León de Aranoa. El actor africano ha aparecido también en La Unidad, Adú y Brigada Costa del Sol.

Chechu Salgado por 'Las leyes de la frontera'

Chechu Salgado, en el centro de la imagen.

Los gallegos conocerán a Chechu Salgado por su trabajo como Román Fiúza, uno de los personajes más populares de la serie de TVG Serramoura. El resto de España pudo conocerlo por sus interpretaciones en Fariña como Javi Bustelo, uno de los Charlines, y en Patria como “Patxo”, un joven miembro de ETA. El actor de Lugo opta al Goya por su aparición como uno de las tres patas del triángulo protagonista de Las leyes de la frontera, el thriller de época con el que Daniel Monzón homenajea a la historia del cine quinqui. Salgado interpreta a Zarco, un joven delincuente del barrio chino de Gerona que atrae al lado oscuro a un inocente adolescente. Cuando pasen los Goya, el actor tendrá que volver al rodaje de Motel Valkirias, una serie en clave de thriller ambientada en un motel transfronterizo entre Galicia y Portugal.

