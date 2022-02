Premios Goya 2022: Conoce a todos las nominados a Mejor Actor de Reparto

Los premios Goya presentan una batalla muy curiosa en la categoría de Mejor Actor de Reparto en esta edición. El vasco Urko Olazabal tendrá que hacer frente a tres actores de la misma película: El buen patrón, también conocida como la película española con más nominaciones en la historia de nuestros premios. Fernando Albizu, Celso Bugallo y Manolo Solo acompañan al actor de Maixabel en la categoría que parece más clara a priori de todos los premios interpretativos. El “cabezón” se entregará el sábado 12 de febrero en una ceremonia que se celebrará presencialmente en Valencia para celebrar el 100 aniversario del nacimiento de Luis García Berlanga. Una serie de parejas de presentadores tomará el relevo de Antonio Banderas y María Casado como anfitriones de la gran noche del cine español.

Fernando Albizu por 'El buen patrón'

Fernando Albizu en 'El buen patrón'.

El vitoriano Fernando Albizu debutó en el cine con Año Mariano en el año 2000. Casi una década después llegaría su nominación al Goya al mejor actor revelación gracias a Gordos, de Daniel Sánchez Arévalo. Fue una decisión extraña por parte de los académicos: el vasco ya había trabajado con directores como Juan Carlos Fresnadillo, Eloy de la Iglesia, Juanma Bajo Ulloa, Guillermo del Toro o Nacho G. Velilla, entre otros. Su primera nominación en la categoría de reparto llega gracias a El buen patrón. Albizu interpreta a Román, el guardia de seguridad que es desafiado por un trabajador de Básculas Blanco que acaba de ser despedido.

Celso Bugallo por 'El buen patrón'

Celso Bugallo en 'El buen patrón'.

El actor gallego ya sabe lo que es ganar el Goya al mejor actor secundario. Fue hace 17 años gracias a su entrañable interpretación como hermano de Ramón Sampedro en Mar adentro, de Alejandro Amenábar. Celso Bugallo es un viejo conocido de Fernando León de Aranoa: en 2010 trabajaron juntos en Amador, en la que el intérprete daba vida al personaje del título. En la comedia que representó a España en los Oscar, Bugallo interpreta a Fortuna, un trabajador que empezó en la empresa cuando el jefe era el padre del personaje que interpreta Javier Bardem. El anciano le pide un favor al nuevo patrón, pero en el mundo de Básculas Blanco todo tiene un precio.

Urko Olazabal por 'Maixabel'

Urko Olazabal en 'Maixabel'.

El gran favorito para hacerse con la estatuilla es Urko Olazabal, un profesor de educación secundaria y en una escuela de interpretación que ha encontrado la oportunidad de su carrera a las órdenes de Icíar Bollaín. El vasco interpreta a Luis Carrasco, un exetarra que accede a hablar con la viuda de Juan María Jáuregui, el político asesinado por una organización terrorista en la que ya no cree. Olazabal sabe lo que es pasarlo mal. “Tuve un cáncer, un linfoma, y aquello me retiró… me retiró bastante”, explicó en exclusiva a EL ESPAÑOL. El próximo sábado llega el momento de recoger los frutos de una interpretación extraordinaria que ya ha ganado el Feroz y que en los Forqué estuvo nominado junto a tres interpretaciones protagonistas. Su impacto en Maixabel permanece mucho después de que su personaje abandone la pantalla.

Manolo Solo por 'El buen patrón'

Manolo Solo junto a Javier Bardem, en 'El buen patrón'.

Manolo Solo es un viejo conocido de esta categoría, donde fue nominado por primera vez en 2015 por su interpretación como el Juez Ruz en B, la película. Al año siguiente le llegaría su momento de gloria gracias a un personaje inolvidable en Tarde para la ira. Aparecer solo unos minutos no fue obstáculo para un premio incontestable. En la película de Fernando León de Aranoa, el gaditano interpreta a Miralles, un trabajador de la fábrica que no deja de cometer errores por culpa de unas infidelidades matrimoniales que le impiden mantener la concentración en su horario laboral. Manolo Solo es uno de los grandes actores secundarios del cine español contemporáneo, pero seguramente tenga que esperar para recibir su segundo Goya.

